Hazaña imposible: los Pumas perdieron 44-6 ante los All Blacks y jugarán por el tercer puesto

Los Pumas cayeron ante los All Blacks en París. El equipo argentino fue ampliamente superado por Nueva Zelanda y deberá conformarse con el partido por el tercer puesto.

Los Pumas tenían en frente un objetivo que inaugurara una nueva página en la historia del rugby argentino: el inédito logro de estar en una final si vencían a los All Blacks en el Stade de France en París. No obstante, otra vez se quedaron a las puertas del partido decisivo al caer ante Nueva Zelanda que no ofreció chance alguna de soñar.

Un penal de Emiliano Boffelli a los 3 minutos de juego adelantó a Argentina y todo era ilusión, sin embargo la reacción de los All Blacks fue muy potente. Tras un line, el elenco neozelandés ganó la pelota y la fue sacando con rapidez hacia afuera hasta que Richie Mo'unga puso un pase elevado a Will Jordan para que éste anote el primer try del encuentro, al que luego Mo'unga le añadió la conversión.

A los 16 minutos, llegó un nuevo try con el que Nueva Zelanda demostró su efectividad en esa primera etapa del partido. Luego de que los forwards de los All Blacks se hicieran con una pelota en la zona de 22 argentina, Jordie Barrett, apareció abierto por la derecha para recibir de Jordan y se hizo imparable para los centros argentinos. Esta vez Mo'unga no acertó a los palos, por lo que el marcador era 12-3.

Siendo superiores en situaciones de contacto y muy ordenados a la hora de defender, parecía que el elenco de Oceanía iba a mantener alejados a Los Pumas de su in-goal, sin embargo una ofensiva del elenco argentino estuvo a metros de ser try y generó un nuevo penal que Boffelli convirtió para poner las cosas 12-6. Pese a eso, los All Blacks iban a estirar la diferencia sobre el final de la primera etapa.

A los 37 minutos, un penal en salida de Juan Martín González le dio la chance a Mo'unga de poner el 15-6 y, para colmo, a los 41 llegó un nuevo try de unos All Blacks que concretaron cada vez que pudieron encontrar espacio. Mark Tele'a llegó casi a la altura del in-goal en una gran maniobra y, cuando Aaron Smith sacó la pelota para el apertura, Shannon Frizell apareció para marcar el tercer try neozelandés en el duelo. Mo'unga falló la conversión, por lo que el resultado al descanso quedó en 20-6.

El inicio de la segunda parte no fue precisamente esperanzador para Los Pumas, que sufrieron un nuevo try antes de los dos minutos. En un scrum donde los All Blacks se impusieron con facilidad, la rapidez de piernas de Smith fue demasiado para el equipo argentino. Para colmo, minutos después el asedio neozelandés cerca de las 5 yardas argentinas no pudo ser aguantado y Frizell, otra vez, aseguró un nuevo try. Esta vez Mo'unga convirtió ambos y el resultado era 34-6 en favor de Nueva Zelanda.



Con la sensación de partido liquidado luego de estos dos tries y la imposibilidad de Argentina de acercarse al in-goal, llegó una nueva anotación de los All Blacks. Luego de un line, los neozelandeses fueron jugando la pelota hacia la izquierda hasta que Finlay Christie le entregó a Jordan su segundo try del partido que puso el duelo 39-6. A siete minutos del final, el propio Jordan sentenciaría la historia mediante una jugada individual con un kick por encima de la defensa que le abrió camino hacia su 'triplete' para dejar el marcador final en 44-6.

Los All Blacks llegaron a su quinta final mundialista y de paso confirmaron su paternidad ante Los Pumas, ya que se impusieron también en los anteriores tres choques mundialistas (46-15 en la fase de grupos de 1987, 33-10 en cuartos de 2011 y 26-10 en 2015, también en primera fase). Pese a las victorias de Argentina en 2020 y 2022, Nueva Zelanda postergó el sueño de la final y el equipo argentino deberá conformarse con disputar el tercer puesto el próximo sábado 27 de octubre.