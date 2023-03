La alegría de los juveniles, para la "Fiesta del Campeón"

Una convocatoria que va más allá de festejar el título en casa con los 26 campeones del mundo. Scaloni dio la lista para los partidos de fecha FIFA ante Panamá y Curazao del 23 y 28 de marzo. La inclusión de muchos juveniles le termina dando continuidad al proceso de recambio, y mostrar cómo es la selección Argentina, puertas adentro, para el “Futuro”.

El nombre de Alejandro Garnacho es el atractivo principal que presenta el listado de Scaloni. El “Bichito” está teniendo una gran temporada en el Manchester United, y con 18 años, sigue en la disputa con España para determinar con que selección jugará. Al salir el listado, el atacante compartió su convocatoria, con un emoticón de emoción y un corazón celeste y blanco.

Es la segunda vez que jugador es convocado, pero al no integrar el banco de suplentes en las eliminatorias contra Venezuela, y no estar en el sudamericano Sub 20, aún no está “Blindado” por parte de la AFA. Aun así, el jugador siempre se mostró decidido a estar en el seleccionado capitaneado por Messi.

Por otro lado, Perrone y Buonanotte vienen de participar en el Sudamericano Sub 20. Ambos fueron trasferidos en el último mercado de pases a Europa. El ex Vélez ya vio minutos en el Manchester City, el de Central, jugó en el Braighton. Ambos pusieron sus corazones celeste y blanco en las redes acompañando su primera nómina nacional.

Por otro lado, Lautaro Blanco mostró su emoción, la bandera y el corazón junto a la lista. El jugador del Elche hace si primera presencia con la celeste y blanca. Mientras que Carboni (Inter), como al igual que Garnacho, atraviesa su segunda parte luego de lo que fue la doble fecha ante Venezuela y Ecuador en marzo del 2022.

Se espera que varios de esto juveniles vean minutos en la doble fecha, principalmente en el partido ante Curazao el 28 de marzo en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Espero.