Extraditado desde Chile, el femicida que se escapó antes de su condena ya está en Chubut

Miguel Alejandro Vargas Nehuén fue extraditado desde Chile hasta Chubut, donde en los próximos días sabrá qué condena se le otorgará por el femicidio de su ex pareja Ana Calfín en agosto de 2023 y el acusado se había fugado del país horas antes de conocer su sentencia.

Efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), junto a la Dirección General de Cooperación Policial Internacional de la Policía Federal Argentina (PFA), concretaron en las últimas horas la extradición desde Chile de Vargas Nehuén, acusado de asesinar a su pareja prendiéndola fuego. Durante varios días la víctima fue sometida a varias intervenciones médicas en Esquel y en Buenos Aires, pero finalmente murió.

Durante el proceso judicial, el imputado se encontraba bajo arresto domiciliario, pero en abril logró fugarse antes de conocer la condena cruzando a Chile por un paso no habilitado. A partir de las tareas de inteligencia y análisis realizadas por la División Investigación Federal de Fugitivos y Extracciones de la PFA, se determinó que el prófugo se ocultaba en una finca perteneciente a su hermano en la localidad de Castro, Isla de Chiloé.

Frente a la aparición del sujeto, que tenía pedido de captura por parte de Interpol, se inició un intercambio de información con la Oficina Central Nacional (OCN) Santiago, que finalmente permitió su detención casi un mes después.

En las últimas horas se confirmó que Vargas Nehuén fue extraditado a través del Paso Fronterizo Cardenal Samoré, quedando a disposición de la Oficina Judicial de Esquel, bajo la órbita del juez penal Jorge Novarino.

Desde el Ministerio Público Fiscal provincial informaron que este jueves se desarrolló la audiencia en la que la Fiscalía pidió que se imponga la pena de prisión perpetua y se disponga prisión preventiva en un centro de alta seguridad hasta que la sentencia quede firme, para evitar así una nueva fuga.

Respecto a la defensa, consintió la pena requerida por la Fiscalía por ser la única prevista por la ley para el delito por el que fue declarado culpable por un jurado popular. Tampoco se opuso al pedido de prisión preventiva, aunque solicitó que se mantenga alojado en Esquel.