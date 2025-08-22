Cuánto cuesta la camiseta de Boca de 1981, elegida la mejor de la historia

La camiseta de Boca de 1981 no sólo es un pedazo de historia, sino que ahora fue consagrada como “la mejor de la historia del fútbol mundial”. La votación se hizo entre hinchas y especialistas de distintos países, y el modelo azul con la franja amarilla que usó Diego Armando Maradona en su primer paso por el Xeneize se quedó con el primer puesto.

El dato no es menor para los fanáticos: en Neuquén ya que se puede conseguir este tesoro futbolero. Consultados por Mejor Informado, en los comercios de la capital neuquina que venden este tipo de productos, una réplica de esta camiseta se vende desde $25.000 hasta $50.000, según la calidad de la misma.

"Hace unos días que esta camiseta voló, se llevaron todas las que teníamos en stock. Ya pedimos más, espero que lleguen cuanto antes", dijo uno de los comerciantes.

¿Por qué fue elegida la mejor?

La camiseta de Boca de 1981 tiene todo lo que un hincha sueña: es simple, elegante y está asociada a la llegada de Maradona al Xeneize, cuando el ídolo de Fiorito que debutó profesionalmente en Argentinos Juniors deslumbraba con gambetas imposibles. Ese año Boca se coronó campeón del Torneo Metropolitano con el “10” como figura excluyente, y esa casaca quedó grabada a fuego en la memoria de los futboleros.

El modelo xeneize se impuso en la votación impulsada por la revista deportiva Panenka, que se edita en España, a otras camisetas históricas como la de River Plate 1986, con la banda roja cruzada que levantó la Copa Libertadores y la Intercontinental; Selección de Brasil 1970, el icónico amarillo con el que Pelé levantó el tercer Mundial; Selección Argentina 1986, la camiseta celeste y blanca de la epopeya de Diego en México. También superó a la de Alemania de 1990, la de Brasil de 1998 y la de Fiorentina de finales de los '90.

Cada una de ellas tiene peso propio en la historia, pero la azul y oro de 1981 se llevó el reconocimiento mundial.

Una reliquia que se puede tener en casa

Diego, sus rulos y el escudo ahora "retro" de Boca con sus iniciales (CABJ) dentro de estrellas, utilizado entre 1981 y 1983. Un escudo histórico por el contexto que lo acompañó. Incluso, Adidas hizo una reedición de esa camiseta y de ese escudo hace un par de años, cuando retomó su vínculo con Boca.

Para los hinchas de Boca, y también para los coleccionistas del fútbol en general, tener la camiseta de 1981 es como abrazar un pedazo de gloria. Y lo cierto es que hoy no hace falta viajar a La Boca ni a Buenos Aires: en los comercios que venden este tipo de productos se puede conseguir esta joya.

Una reliquia con historia, votada como la mejor del mundo, y ahora al alcance de cualquier fana futbolero neuquino.

