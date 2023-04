De mal en peor, Boca gritó el gol de Boselli

El golazo de tijera de Mauro Boselli que posibilitó el triunfo de Estudiantes de La Plata ante Boca en La Bombonera por 1 a 0, en cotejo válido por la fecha 12 de la Liga Profesional. Es que la gente que maneja la cuenta de Twitter del Xeneize, no se percató que el goleador Pincha ya no juega más con la azul y oro y tuiteó “golazo” tras la extraordinaria pirueta que le dio cifras definitivas al partido.

Luego de que Boselli convirtiera un gol de otro partido, el cual significó la victoria de Estudiantes en La Bombonera tras 14 años, la cuenta oficial de Boca tuiteó de manera errónea el tanto de Mauro Boselli. El llamativo calificativo al “golazo” del delantero nacido futbolísticamente en la institución Xeneize, cayó mal en los hinchas, por lo que el tuit tuvo que ser eliminado.

Boca perdió su tercer partido consecutivo, algo que no ocurría desde 2021, cuando cayó ante Barcelona de Ecuador, Patronato y Santos de Brasil al hilo. De esta manera, el Xeneize también sumó su tercera derrota seguida en La Bombonera. La última vez que Boca perdió tres encuentros seguidos en su casa fue en 2013: vs. Toluca de México, Unión y Nacional de Uruguay.

Por Liga, no sucedía desde el Metropolitano de 1971, cuando perdió: vs. Colón, Vélez y Newell's. Estas estadísticas no son solo números. La segunda derrota de Jorge Almirón en su segundo partido como DT de Boca, en un fiel reflejo del mal presente que atraviesa la institución, y los hinchas manifestaron su fastidio en los silbidos post-partido.