La Confluencia definió los cruces de cuarto de final

En una pelea agónica por los puntos ya se definieron los ocho equipos clasificados a cuartos de final del fútbol de Rio Negro: Unión Allen Progresista, La Amistad, Fernandez Oro, Cipolletti, Deportivo Roca Atlético Regina, Alto Valle y Pillmatún.

La Liga Deportiva Confluencia se definió en la última fecha, aunque ya tenía a los punteros de la zona Este definido hace tiempo como C.U.A.P con 28 puntos y Dep. Roca con 25 puntos. Quienes tambien obtuvieron su pase a cuartos fueron Alto Valle, pese a perder por 8 a 0 contra Unión pero ya tenia una base de puntos que lo acomodaron en el tercer lugar.

Pero la pelea estuvo entre Circulo italiano y Artético Regina, ambos terminaron con 14 puntos cada uno, pero los de Regina clasificaron por diferencia de gol. El Albo termino con +2 mientras que los de Círculo con -3.

Por el lado de la zona Oeste, la paridad estuvo mas latente ya que La Amistad, Cipolletti y Pillmatun terminaron como lideres con 24 puntos cada uno. La diferencia de gol jugó un papel primordial para dejar a los de La Amistad como líderes con 38 goles, también ocurrió algo similar para decir el cuarto puesto. Fernandez Oro se metió en los cuartos ganándole la pulseada a U-D Catriel ambos con 15 puntos.

Los partidos de cuartos de final serán de ida y vuelta, y se definen en cancha del mejor posicionado con día y hora a confirmar. Los cruces serán: La Amistad vs Atlético Regina, Deportivo Roca vs Pillmatún y Unión A.P vs Fernández Oro y Cipolletti vs Alto Valle,