Scaloni: “Ninguno puede hacer de Messi”

Culmina la gira por Asia para el campeón del mundo. Este lunes desde las 9:00 visita a Indonesia sin Messi, Otamendi, ni Di María, pero con una buena base de jugadores que serán observados. En conferencia de prensa, Lionel Scaloni expresó que están contentos con la gente que ha venido nueva y esperemos darle la oportunidad de jugar .

A seis meses de consagrarse en Qatar, Argentina está en Indonesia para disputar su segundo encuentro previo al inicio de las eliminatorias Sudamericanas. Scaloni ya planeó el 11 inicial manifestando que habrá entre 6 a 8 cambios con respecto al equipo que le ganó a Australia 2-0.

Argentina está muy por encima de cualquier jugador. En este caso Leo no está, pero están los demás. Esperemos que lo disfruten , dijo el DT. Y agregó: La rotación no es por el rival bajo ningún punto de vista. La rotación es porque queremos ver otros jugadores y porque creemos que el nivel de la Selección no cambiará haciendo estos cambios. Básicamente es esto .

A la hora de responder por quien remplazará al capitán, la respuesta fue contundente: Ninguno puede hacer de Messi. Pero sí intentaremos que el equipo juegue de la misma manera sabiendo que es un jugador imposible de cambiar. El equipo está capacitado para hacerlo igual de bien con otras actitudes y eso intentaremos .

La danza de los titulares varía. Por lo pronto, se espera que el 11 inicial sea: Dibu Martínez o Gerónimo Rulli; Nahuel Molina, Leonardo Balerdi, Germán Pezzella o Facundo Medina, Marcos Acuña; Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso, Lucas Ocampos; Julián Álvarez y Alejandro Garnacho o Nicolás González.