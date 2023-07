Hay "cabaret" en el vestuario del Manchester United

El defensor Harry Maguire no será más el capitán del United.

Parafraseando alguna declaración de Diego Fernando Latorre cuando era jugador de Boca Juniors y en declaraciones aseguró que el vestuario xeneize en la era "Bambino" Veira era un "cabaret", la situación que vive por estos días el plantel de Manchester United es parecida o similar, claro que ahora los protagonistas tienen las redes sociales para exteriorizar sus enojos y malestares.

La pasada no fue una buena temporada para Harry Maguire. El defensor del Manchester United tuvo un flojo Mundial en Qatar en 2022 donde lo toman como uno de los responsables de la eliminación de Inglaterra y a eso se suma que en "los Red" perdió su lugar de titular con el argentino Lisandro Martínez. Luego de muy bajos rendimientos y dejar su lugar en el primer equipo, el entrenador holandés tomó la decisión para esta temporada de quitarle la capitanía del equipo al marcador central inglés. Sin embargo, Maguire no se lo tomó para nada bien: en su cuenta personal y en redes sociales, escribió un mensaje contando cómo sucedió y se mostró "personalmente muy decepcionado".

Después que el Manchester United lo convirtiera en en el defensa más caro de la historia tras pagar 97 millones de dólares al Leicester en 2019, ahora, cuatro años después, Harry Maguire está en la rampa de salida de Old Trafford. Es que el marcador central anunció en su red social Twitter que ya no es el capitán del Manchester United, tras haber mantenido contacto con el entrenador Erik Ten Hag.

El futbolista fue titular en ocho partidos por la Premier League y tras conocerse la conversación entre ambos protagonistas, el defensor se expresó que "después de charlas mantenidas con el entrenador hoy, me ha informado que va a cambiar de capitán. Me explicó sus razones y pese a que estoy personalmente muy decepcionado, seguiré dando todo cada vez que me ponga esta camiseta", añadió el jugador de 30 años. Por esto, el lusitano Bruno Fernándes fue el jugador que más a menudo llevó el brazalete durante las ausencias de Maguire la pasada temporada y es el favorito para ser el nuevo capitán oficial. Maguire ha disputado 170 partidos con el United desde su llegada desde el Leicester en 2019 por 93 millones de euros (105 millones de dólares).

Vale destacar que también la llegada del argentino campeón del mundo Lisandro Martínez le sacó muchas oportunidades en el once titular al inglés, y en las últimas horas se especuló con una posible salida al West Ham.