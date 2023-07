Se definió el sorteo: Boca sonríe, River no tanto

Se realizó en sede de la Conmebol, el sorteo de los octavos de final y el cuadro de eliminación para la Copa Libertadores de América 2023. Racing irá a Colombia, River y Estudiantes van a Brasil y Boca a Uruguay. El Superclásico solo se daría en la final.

Seis de Brasil, cuatro de Argentina, dos de Colombia, más uno de Bolivia, Ecuador, Paraguay y Uruguay. Con aroma a clásicos que finalmente no se dieron, pero con cruces atractivos, donde el equipo de Almirón le tocó el “más accesible” mientras que River va por un duro examen.

Sin un brasilero en su sector del cuadro, pero con un hipotético duelo argentino en cuartos, Boca va en una auspiciosa llave ante Nacional de Uruguay. Por ese mismo lado quedó Racing, que tendrá un rival duro como el Nacional de Colombia.

River va por el otro lado del cuadro, y tendrá al peligroso Internacional de Brasil en octavos, el primero en el monumental, luego viene Bolívar ante Atlético Paranaense, último finalista de la competencia.

En la parte baja del cuadro está Argentinos Juniors, que se enfrentará al Fluminense de Brasil (Líder del grupo de River) y después está el siempre temido Flamengo, ahora dirigido por San Paoli. Completan los cruces Deportivo Pereira ante Independiente del Valle, y Palmeiras ante Atlético Mineiro.

Los cruces iniciarán en Agosto, camino a la final en Rio de Janeiro. Se pueden dar clásicos en siguiente instancias como Flamengo vs Fluminense en cuartos, River ante Boca únicamente en final.

¡Así quedó el cuadro de Octavos de Final de la CONMEBOL #Libertadores!



#GloriaEterna pic.twitter.com/lQFP1YaI7S — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) July 5, 2023

La Copa Sudamericana ya conoce sus cruces, la próxima semana iniciarán los duelos de 16 avos donde se medirán los segundos de la fase de grupos de la competencia, contra los terceros de Copa Libertadores. Los ganadores de casa llave se cruzaran los 1° en octavos.

Defensa y Justicia se enfrentará al ganador de Sporting Cristal/Emelec, Patronato en 16avo tiene a Botafobo, y en el caso de superar la instancia lo espera Guaraní de Paraguay. Ñublense/Audax Italiano vs Liga de Quito, y San Lorenzo primero tiene al DIM de Colombia, y lo espera San Pablo.

Por el otro lado del cuadro: Estudiante vs Barcelona, espera en octavos Goias. Newells se medirá con el ganador de Corinthians/Universitario de Perú. Tigre vs Libertad en 16av, luego vendrá Fortaleza en 8vos, y Colo Colo/ América MG vs RG Bragantino.