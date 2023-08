Boca no fue "chiquito" y está en cuartos

Sufrió, sacó "chapa" en el momento complicado del partido, pudo "sacar a flote" y Boca Juniors salió airoso de una serie por demás pareja y dura ante Nacional de Uruguay, tras el 0 a 0 de la ida en Montevideo, igualó 2 a 2 en La Bombonera de Buenos Aires, que derivó en la definición por penales, donde se impuso por 4 a 2, y fue figura estelar el arquero Sergio "Chiquito" Romero -contuvo dos remates- y logró meterse en los cuartos de final de la Copa Libertadores 2023. .

Con la efervescencia del público local por la presencia del uruguayo Cavani de titular y el estadio convertido desde la previa en un hervidero, la noche pareció encauzarse para los que orienta Jorge Almirón, cuando abrió la cuenta a los 11 minutos de juego. El juvenil Valentín Barco descargó hacia la derecha para Luis Advíncula y el peruano envió un centro que el uruguayo Miguel Merentiel capturó de cabeza a la carrera, para batir a Salvador Ichazo con una pelota a su izquierda y decretar 1 a 0.

Sin embargo, los que dirige Álvaro Gutiérrez no iban a ser un rival fácil ni accesible y cambiaron por completo el semblante del trámite cuando cuatro minutos después de la apertura del marcador, tras una primera amenaza de Yonatan Gutiérrez, fue Alfonso Trezza quien metió de cabeza tras un centro desde la izquierda de Gabriel Báez y marcó el empate.

A partir de esa acción llegó lo mejor del "Bolso", que se instaló en el campo local e hizo olvidar todo el optimismo argentino a base de un constante dominio y estuvo cerca del segundo gol. A Edinson Cavani no le llegó la pelota porque el conjunto los de La Ribera no generaron nada desde la mitad de la cancha. Igual, con chance clara, los "charrúas" tuvieron solo una. Un toque de Bruno Damiani que logró anticipar Romero.

Otra vez el complemento tuvo un inicio a pedir de Boca, cuando Advíncula encontró un rechazo corto de Gonzalo Castro para definir bajo y cruzado de zurda desde la derecha y decretar el segundo. El jugador incaico es el goleador del equipo, con todos goles marcados con la pierna teoricamente inhábil. Luego llegaría lo mejor del local, con un largo dominio con llegadas que podrían haber aumentado la diferencia. Cavani desperdició una chance clara poco antes de ser reemplazado, Cristian Medina pegó un tiro en el travesaño e Ichazo frustró a Barco. Sin embargo, a los 29 una jugada aislada de la visita, el ex Unión de Santa Fe, Rosario Central y Vélez Sarsfield en el fútbol argentino. Diego Zabala habilitó a Leandro Lozano por la derecha y éste envió un centro que despejó mal Romero y aprovechó para convertir el ingresado Juan Ramírez. Otra vez empate, ahora 2 a 2. Después, el anfitrión siguió mandando pero solo generó una chance del ingresado Marcelo Weigandt luego de una fallida definición de otro salido del banco, Darío Benedetto.

Ni los siete minutos adicionados lograron torcer el destino de penales que puso a La Bombonera al rojo vivo. Pero desde el inicio Sergio Romero se vistió de héroe para frustrar a Ramírez, mientras en Boca convertían Exequiel Zeballos, Benedetto y Nicolás Valentini. Después marcó el ex Unión de Santa Fe Diego Polenta pero Romero atajó ante colombiano Daniel Bocanegra. Entonces, lo tuvo match point Guillermo "Pol" Fernández, pero su disparo se fue alto, no falló Emanuel Gigliotti -no le dio el gusto al morbo- y cerró Barco con un remate a la derecha de Ichazo. Boca seguía en carrera, pero con un recordatorio vivo de lo difícil, complicada, difícil y cruel que puede ser la Copa Libertadores.