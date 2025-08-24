Argentinos Juniors goleó con total justicia a Racing 4 a 1 en el estadio Diego Armando Maradona por la sexta fecha de la zona A en el Clausura en lo que fue una demostración de fútbol total por parte del dueño de casa, sobre todo en un segundo tiempo en el que se dio el gusto de hacer debutar en primera división al joven Gastón Bouhier de apenas 16 años de edad.

Si juega Argentinos, sobre todo en La Paternal, la recomendación es calentar la pava y sentarse frente al televisor. No falla, el equipo de Nicolás Diez siempre entrega espectáculo por el talento individual de algunos de sus hombres, pero también por disposición colectiva, buen trato de pelota y un mediocampo de muy buen pie que tiene en Alan Lescano a un distinto total.

El primer tiempo había sido un duelo de emociones. A los 12 minutos por la lesión de Tomás Solari en la Academia, sustituido por orden médica más allá del enojo del delantero. Eso fue clave para lo que vino después, ya que su reemplazante Tomás Conechny abrió el marcador a los 25, luego de correr un pase al vacío que contó con la complicidad del arquero Diego Rodríguez quien, encandilado por el sol, no vio el momento en que partió la pelota. El atacante corrió a toda velocidad y llegó a puntear la pelota para el 1 a 0 parcial.

Rápidamente, Gabriel Arias devolvió gentilezas en el área de enfrente. El neuquino fue a descolgar un centro que parecía sencillo desde la derecha, se le cayó la pelota de las manos y en el cachetazo desesperado por despejar el peligro no hizo más que asistir a Lescano, quien tocó suave al 1 a 1 a los 28.

La dupla de mediocampistas centrales académicos, Bruno Zuculini y Juan Nardoni no lució bien y el dueño de casa siempre estuvo mejor en la disputa de la pelota.

Gustavo Costas, suspendido por cuatro fechas, se ubicó en uno de los palcos del estadio para seguir todas las acciones. Desde allí, radio en mano, mantuvo comunicación con sus colaboradores en el banco.

Complemento

El “10” del Bicho inventó una asistencia de cucharita para Hernán López Muñoz en el amanecer del egundo tiempo y la definición de cabeza del mediocampista sirvió para dar vuelta el resultado en el Diego Armando Maradona con 40 minutos por jugar.

Ese 2 a 1 parcial fue el principio del fin para un Racing desdibujado, impreciso y entregado al buen trato del Bicho. Matías Giménez a los 14 amplió la cuenta con una correcta definición en movimiento, remate cruzado y lejos de Gabriel Arias. Nicolás Oroz cumplió la ley del ex y le puso a la tarde estadísticas de goleada a los 25.

Acciones del complemento

43 Minutos del ST. Doble cambio en Argentinos. Se retiró Lescano e ingresó Gastón Bouhier (sólo 16 años de edad). También se fue Oroz para que ingrese Emiliano Viveros.

31 Minutos del ST. Doble cambio en Argentinos Juniors. Se retiró López Muñoz para el ingreso de Diego Porcel y salió Molina para el ingreso de Ismael Sosa.

30 Minutos del ST. Cambio en Racing ingresó Luciano Vietto y se retiró Di Cesare.

25 Minutos del ST. Gol de Argentinos. Oroz. Salida larga desde el arquero Rodríguez, Molina desbordó por la izquierda y sacó el centro al segundo palo, la pelota fue bajada para el ingreso del ex académico que no lo gritó.

19 Minutos del ST. Doble cambio en Racing. Sale Mura e ingrsa Adrián Fernández, el otro que se va es Nardoni para que ingrese Duván Vergara.

16 Minutos del ST. Cambio en Argentinos, se retiró el autro del tercer gol, Giménez e ingresó Lucas Gómez.

14 Minutos del ST. Gol de Argentinos, Giménez. El delantero corrió por el centro del campo y en movimiento sacó un remate cruzado que superó a Arias para el 3 a 1.

5 Minutos del ST. Golazo de Argentinos. Genialidad de Lescano para asistir de cucharita a Hernán López Muñoz que de cabeza puso el 2 a 1 y se lo da vuelta a la Academia.

17:18 Comenzó el segundo tiempo.

El conjunto local, llega a este compromiso con la necesidad de recuperarse tras la derrota 1-0 frente a Huracán en la fecha pasada, que cortó un invicto de tres partidos. Actualmente, Argentinos se ubica en el 12° puesto con cinco puntos, por lo que sumar de a tres en su casa es fundamental para no perder la chance de ingresar a los playoffs.

Por su parte, Racing arriba con un notable impulso anímico tras haber logrado la clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores, tras un agónico triunfo frente a Peñarol en Avellaneda. Sin embargo, en el torneo local la Academia enfrenta una situación complicada, ya que está penúltima con apenas cuatro unidades y también necesita puntos con urgencia.

Además, la Academia tendrá la ausencia de su entrenador Gustavo Costas, sancionado por cuatro fechas luego de ser expulsado en el partido contra Tigre, lo que obliga al equipo a afrontar el duelo en La Paternal sin su director técnico.

Formaciones

Argentinos Juniors: Diego Rodríguez; Leandro Lozano, Tobías Ramírez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Juan José Cardozo, Alan Lescano, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz; Tomás Molina y Matías Giménez.

Racing Club: Gabriel Arias; Marco Di Cesare, Santiago Sosa, Agustín García Basso; Gastón Martirena, Juan Nardoni, Bruno Zuculini, Facundo Mura; Santiago Solari, Adrián Martínez y Adrián Balboa.