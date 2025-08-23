Luego del triunfo en Mendoza ante Independiente Rivadavia que cortó la racha más larga de su historia sin ganar, Boca recibirá a Banfield por la sexta fecha del Torneo Clausura 2025. El Xeneize pretende seguir por la senda ganadora y alcanzar su primer triunfo del campeonato jugando en La Bombonera. En encuentro será arbitrado por Nicolás Lamolina. Por ahora, es igualdad sin goles entre el Xeneize y el Taladro.

Blanco casi pone el 1-0

El local tuvo hasta ahora la más importante del partido a través de su lateral izquierdo. Una presión en el medio de Rodrigo Battaglia derivó en una entrega de Leandro Paredes para un Blanco que recorrió unos metros y sacó un zurdazo desde afuera del área que obligó al arquero Facundo Sanguinetti a estirarse y enviar la pelota al córner.

Formaciones

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes; Brian Aguirre, Carlos Palacios; Miguel Merentiel, Edinson Cavani. DT: Miguel Ángel Russo.

Banfield: Facundo Sanguinetti; Juan Martín Iribarren, Sergio Vittor, Alexis Maldonado, Ignacio Abraham; Lisandro Piñero, Santiago Esquivel, Martín Río, Gonzalo Ríos; Mauro Méndez, Rodrigo Auzmendi. DT: Pedro Troglio.

Árbitro: Nicolás Lamolina.

Estadio: La Bombonera.

El cotejo es transmitido por todas las emisoras radiales del Grupo Prima Multimedios desde las 17.15hs.





El cotejo entre el Xeneize y El Taladro será transmisión del Grupo Prima Multimedios de Neuquén capital, por AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) 90.7, Las Palmas 96.1, Mitre Patagonia 90.5 y la cadena de radios distribuidas en las provincias de Río Negro y Neuquén desde las 18.

La previa

El Xeneize busca mantener la confianza tras su primer triunfo del semestre, una victoria que puso fin a una racha adversa e histórica de doce partidos sin ganar. Con el objetivo de afianzar el buen momento, Miguel Ángel Russo no realizará modificaciones en el equipo, continuando con el clásico esquema 4-4-2 y los mismos jugadores que consiguieron la victoria. Actualmente, Boca se ubica en el décimo puesto de la Zona A del Torneo Clausura, a un punto del octavo yúltimo clasificado a los octavos de final.

La única incógnita de Russo se encuentra en estaba en si mantener al chileno Carlos Palacios o incluir a Alan Velasco, uno de los goleadores en el 3-0 ante Independiente Rivadavia. Finalmente, el entrenador optó por mantener al trasandino. Por otra parte, Rodrigo Battaglia y Leandro Paredes formarán el doble cinco y Brian Aguirre se desempeñará por el carril derecho.

Paredes se recuperó de un golpe y será de la partida ante Banfield. (Foto: X @BocaJrsOficial)

Por su parte, Banfield, dirigido por Pedro Troglio, se encuentra en el noveno puesto del mismo grupo, con solo un punto más que el conjunto de La Ribera. El Taladro viene de remontar un partido increíble ante Estudiantes como local, en el que tras irse 0-2 al descanso terminó venciendo al Pincha por 3-2. No obstante, la situación del conjunto del sur del Gran Buenos Aires es delicada. De los 30 equipos del fútbol argentino, ocupa el puesto 25° de la tabla anual a solo tres puntos de la zona de descenso.