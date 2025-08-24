Por la 6ª fecha del Nonagonal en el Federal A, Cipolletti (5 puntos) empató en su visita a Costa Brava (6) 1 a 1 con gol de indultado Yair Marín en el complemento.

A falta de dos partidos, el Albinegro sigue afuera de la zona de clasificación, pero a tres de esa línea divisoria y con un partido más para jugar respecto al Deportivo Rincón que hoy ganó en casa contra Kimberley (1) y llegó a los 8 puntos, quedando en el ansiado cuarto lugar.

La mala para los rionegrinos es que en el medio de ambos quedó Atenas de Río Cuarto (libre en la fecha y 7 puntos) y los propios pampeanos, por lo que el pasaje a la tercera ronda no dependerá de sí mismo.

Cipo deberá recibir en la próxima a Ciudad Bolívar (11), que hoy ganó como local ante Olimpo (11) 2 a 0 y cerrará como visitante de los cordobeses en Río Cuarto. Panorama difícil para un plantel que terminó como el mejor de la fase de grupos, pero luego se secó. Su goleador Cristian Ibarra no ha marcado en lo que da del Nonagonal y se desataron algunos conflictos internos, como la ausencia prolongada del ex capitán Marín, clave en el resultado en cancha de Costa Brava.

Por un alerta meteorológico en la ciudad de Bahía Blanca fue aplazado el compromiso de Villa Mitre 2) y Argentino de Monte Maiz (9). Luego de lo que la inundación en la ciudad bonaerense, todos los indicadores son respetados.

El partido

Cipolletti comenzó perdiendo en La Pampa con el gol de su ex jugador, Juan Amieva, a los 20 minutos del complemento. El zapalino viene siendo figura en la temporada en un equipo que en este momento sigue por encima del Albinegro en la tabla.

Marín lo empató cinco minutos más tarde, luego de un tiro de esquina y una serie de rebotes dentro del área, que el marcador central llegó a empujar para su gol, en la vuelta tras 4 partidos fuera por una decisión que no tuvo que ver con su condición física.