"Chiquito Romero" sería convocado por Scaloni

La Selección Argentina, actual campeón del mundo de fútbol, comenzará en septiembre a jugar las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de 2026. El entrenador Lionel Scaloni analiza el panorama de convocados a pocas semanas del debut frente a Ecuador. Y en las últimas horas sonó con insistencia el nombre de Sergio 'Chiquito' Romero. "La Sacaloneta" disputará la primera doble fecha de Eliminatorias a comienzos de septiembre: el jueves 7 recibirá a Ecuador en el Más Monumental de River Plate y luego el martes 12 jugará de visitante ante Bolivia.

La lesión de Gerónimo Rulli obliga al cuerpo técnico a buscar una alternativa en el arco de albiceleste. El ex Estudiantes de La Plata, actualmente en Ajax de Holanda, sufrió una lesión en el hombro que requirió intervención quirúrgica y será baja hasta 2024. Teniendo en cuenta esta baja, el entrenador analiza convocar al jugador surgido en la Comisión de Actividades Infantiles (CA) de Comodoro Rivadavia. como tercer arquero. 'Chiquito', de buen presente en Boca Juniors, vistió la camiseta argentina en 96 oportunidades, incluyendo los Mundiales de Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 y es el arquero que más veces custodió la valla nacional.

En este último tiempo, logró la titularidad en el conjunto que orienta Jorge Almirón tras una recuperación de las recurrentes lesiones en la rodilla y por la salida de Agustín Rossi. Romero fue clave para conseguir el pasaje a cuartos de final de la Copa Libertadores de América, instancia en la que atajó dos penales en la definición frente a los uruguayos de Nacional de Montevideo.

Días atrás, 'Chiquito' se refirió a su situación con la Selección y dejó una puerta abierta a un posible regreso: "Yo nunca me retiré la selección Yo acepté las decisiones que se han tomado y seguí para adelante”, señaló, en diálogo con TyC Sports. Y agregó que "obviamente que si en algún momento toca o se da que haya un llamado y me planteen ser tercero o cuarto en la lista, yo no tengo ningún problema”, aseveró.

Finalmente sostuvo que "la Selección Argentina está por encima de todo, es el deseo, es el sueño, es la ilusión, de chiquito lo soñaba y gracias a Dios, se dio”, concluyó.