F-1: Cadillac cerró el regreso de dos pilotos experimentados para 2026

Cadillac ya tiene definidos a los dos pilotos que integrarán su alineación titular cuando debute en la Fórmula 1 en 2026. El mexicano Sergio "Checo" Pérez y Valtteri Bottas serán las caras visibles del nuevo proyecto, que marcará la expansión del campeonato con la incorporación de una undécima escudería a la parrilla.

La noticia fue confirmada por RacingNews365, medio que adelantó primero la incorporación del finlandés y luego la del mexicano. “Cadillac ha firmado un acuerdo con Sergio Pérez para que el piloto mexicano regrese a la F1 el próximo año”, informó el periodista Aarón Deckers. Se espera que el anuncio oficial se haga la semana próxima, justo al regreso de la actividad con el Gran Premio de Países Bajos.

El equipo norteamericano confirmo sus pilotos para la próxima temporada, serán Sergio "Checo" Pérez y Valtteri Bottas

De acuerdo a The Race, los acuerdos con ambos pilotos se aceleraron en las últimas semanas y las condiciones generales ya estaban cerradas desde antes del receso. La intención inicial era anunciar al primer piloto antes del parate, pero la estrategia se modificó para presentar a los dos al mismo tiempo y generar mayor impacto.

La elección de dos corredores experimentados responde a una estrategia clara de la escudería estadounidense, que busca sentar bases sólidas desde su ingreso a la categoría. Según detalló The Race, hubo encuentros entre las partes interesadas —entre ellas General Motors y TWG Global, propietarios del equipo— y se optó por perfiles con rodaje y liderazgo en pista.