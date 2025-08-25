¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Lunes 25 de Agosto
Cordillera

Tras retirar un camión volcado, fue normalizado el tránsito en el paso Cardenal Samoré

El tránsito fue restablecido este lunes, luego de que Vialidad chilena removiera el vehículo volcado por la nieve en la ruta CH-215. Se mantiene la obligatoriedad de portar cadenas.

Por Nicolás Alvarez
Lunes, 25 de agosto de 2025 a las 16:55
El paso internacional Cardenal Samoré, que conecta Villa La Angostura con la localidad de Entre Lagos en Chile, volvió a operar con normalidad este lunes 25 de agosto. Personal de Vialidad de Chile finalizó las tareas de remoción de un camión de gran porte que había volcado el jueves pasado en la ruta CH-215, afectada por la acumulación de nieve y hielo.

El accidente no dejó heridos ni víctimas, solo daños materiales. Las labores de despeje demandaron varias horas de trabajo con maquinaria especializada para retirar el rodado y liberar por completo la calzada.

Condiciones de circulación y advertencias

Las autoridades chilenas y argentinas recomiendan a los conductores extremar las precauciones al transitar la zona cordillerana. Se mantiene la obligatoriedad de portar cadenas, especialmente a partir del kilómetro 115 de la ruta CH-215, donde persisten precipitaciones de nieve y lluvia que reducen la visibilidad.

Horarios del complejo fronterizo

El complejo fronterizo Cardenal Samoré opera hasta las 19. Las autoridades solicitan a los usuarios planificar sus viajes con anticipación para evitar contratiempos por el horario de cierre.

Información útil para viajeros

  • Porte de cadenas: Obligatorio en ambos lados de la cordillera.

  • Estado del paso: Habilitado para todo tipo de vehículos.

  • Horario de atención: Hasta las 19, del lado argentino.

  • Condiciones meteorológicas: Nieve y lluvia en el sector chileno de la ruta CH-215.

