Tras retirar un camión volcado, fue normalizado el tránsito en el paso Cardenal Samoré

El paso internacional Cardenal Samoré, que conecta Villa La Angostura con la localidad de Entre Lagos en Chile, volvió a operar con normalidad este lunes 25 de agosto. Personal de Vialidad de Chile finalizó las tareas de remoción de un camión de gran porte que había volcado el jueves pasado en la ruta CH-215, afectada por la acumulación de nieve y hielo.

El accidente no dejó heridos ni víctimas, solo daños materiales. Las labores de despeje demandaron varias horas de trabajo con maquinaria especializada para retirar el rodado y liberar por completo la calzada.

Condiciones de circulación y advertencias

Las autoridades chilenas y argentinas recomiendan a los conductores extremar las precauciones al transitar la zona cordillerana. Se mantiene la obligatoriedad de portar cadenas, especialmente a partir del kilómetro 115 de la ruta CH-215, donde persisten precipitaciones de nieve y lluvia que reducen la visibilidad.

Horarios del complejo fronterizo

El complejo fronterizo Cardenal Samoré opera hasta las 19. Las autoridades solicitan a los usuarios planificar sus viajes con anticipación para evitar contratiempos por el horario de cierre.

Información útil para viajeros