Vecina de Aluminé espera un trasplante de pulmón en Buenos Aires: su testimonio

Ceferina Lebicura, residente de la localidad neuquina de Aluminé, permanece en Buenos Aires desde mayo de 2025 a la espera de un trasplante de pulmón. Diagnosticada en 2023 con fibrosis pulmonar, fue derivada por los médicos para acelerar el proceso de espera, pero aún no ha recibido un órgano compatible.

“Vine con muchas ilusiones de que saliera rápido, pero ya pasaron varios meses y sigo esperando. Es muy duro estar lejos de la familia, de Aluminé, de todo”, expresó en un video publicado en sus redes sociales.

La enfermedad y su origen

Ceferina trabajó durante años como auxiliar de servicios en escuelas de Aluminé. Relató que su enfermedad podría estar relacionada con productos de limpieza utilizados sin protección adecuada, como gasoil, lavandina mezclada con detergentes y líquidos como el 2x4.

“Todo eso era normal en su momento, pero nadie imaginaba lo que podía provocar después”, dijo.

Un mensaje que se volvió viral

Desde su internación en Buenos Aires, grabó un video que se viralizó en redes sociales. Allí pidió reflexionar sobre la importancia de la donación de órganos:

“Lo hice para que se entienda lo que pasamos quienes estamos esperando un trasplante. Donar salva vidas, y hoy podría salvar la mía”.

La carga económica de la espera

Ceferina explicó que su permanencia en la Ciudad de Buenos Aires implica altos gastos. “Mi hermano me ayuda, pero los gastos son altísimos. Lo poco que tenemos no alcanza. A veces uno necesita apoyo para lo más básico”, señaló.

Cómo colaborar y registrarse como donante