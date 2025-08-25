¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Lunes 25 de Agosto, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
INVERSIÓN EN EDUCACIÓN

Neuquén refuerza las partidas educativas con un aumento de 1.120%

 La medida, aprobada por unanimidad, contempla mayores fondos para talleres, aulas y laboratorios en todos los niveles del sistema provincial.

Por Sabrina Morales
Lunes, 25 de agosto de 2025 a las 17:50
PUBLICIDAD

El Consejo Provincial de Educación (CPE) de Neuquén aprobó un aumento en las partidas destinadas a los Nucleamientos de Adultos, Escuelas Provinciales y Centros de Formación Profesional. La suba, votada por unanimidad, alcanza entre el 1.117% y el 1.120%, según la cantidad de talleres de cada institución.

El incremento se refleja en los talleres educativos, donde por ejemplo los Nucleamientos de Adultos con seis o más talleres pasarán de $64.611,44 a $788.000. La medida también alcanza a los Centros de Formación Profesional y de Enseñanza Agropecuaria, aplicando un crecimiento proporcional según categorías y número de espacios formativos.

Además, el CPE dispuso un reajuste semestral a partir de septiembre de 2025 para las aulas de Nivel Inicial, talleres de Modalidad Artística y laboratorios de los Institutos de Formación Docente Nº 2, Nº 3 (y su anexo de Aluminé), Nº 14 y Nº 16. El beneficio también incluye a las Escuelas Superiores de Música, Bellas Artes y los gabinetes de Auxiliares Técnicos de Medicina y Enfermería.

Los montos definidos alcanzan $250.000 por aula de Nivel Inicial y Artística, $600.000 para laboratorios de los institutos de formación docente y $850.000 en insumos para gabinetes de formación en salud. Con estas partidas, se busca garantizar el acceso a materiales didácticos y recursos para la enseñanza práctica.

De la sesión participaron la presidenta del CPE, Glenda Temi, junto a los vocales Leandro Policani y Gastón Arana, y las representantes gremiales Fanny Mansilla y Marisabel Granda. También estuvo el vocal por la Comunidad, Emiliano Garay, quienes acompañaron la medida como una decisión clave para fortalecer el sistema educativo de la provincia.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD