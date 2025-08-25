Neuquén refuerza las partidas educativas con un aumento de 1.120%

El Consejo Provincial de Educación (CPE) de Neuquén aprobó un aumento en las partidas destinadas a los Nucleamientos de Adultos, Escuelas Provinciales y Centros de Formación Profesional. La suba, votada por unanimidad, alcanza entre el 1.117% y el 1.120%, según la cantidad de talleres de cada institución.

El incremento se refleja en los talleres educativos, donde por ejemplo los Nucleamientos de Adultos con seis o más talleres pasarán de $64.611,44 a $788.000. La medida también alcanza a los Centros de Formación Profesional y de Enseñanza Agropecuaria, aplicando un crecimiento proporcional según categorías y número de espacios formativos.

Además, el CPE dispuso un reajuste semestral a partir de septiembre de 2025 para las aulas de Nivel Inicial, talleres de Modalidad Artística y laboratorios de los Institutos de Formación Docente Nº 2, Nº 3 (y su anexo de Aluminé), Nº 14 y Nº 16. El beneficio también incluye a las Escuelas Superiores de Música, Bellas Artes y los gabinetes de Auxiliares Técnicos de Medicina y Enfermería.

Los montos definidos alcanzan $250.000 por aula de Nivel Inicial y Artística, $600.000 para laboratorios de los institutos de formación docente y $850.000 en insumos para gabinetes de formación en salud. Con estas partidas, se busca garantizar el acceso a materiales didácticos y recursos para la enseñanza práctica.

De la sesión participaron la presidenta del CPE, Glenda Temi, junto a los vocales Leandro Policani y Gastón Arana, y las representantes gremiales Fanny Mansilla y Marisabel Granda. También estuvo el vocal por la Comunidad, Emiliano Garay, quienes acompañaron la medida como una decisión clave para fortalecer el sistema educativo de la provincia.