Con gol neuquino, Villa Mitre derrotó a Argentino de Monte Maíz

Villa Mitre de Bahía Blanca derrotó 1 a 0 a Argentino de Maíz y puso fin a su racha negativa, en el encuentro correspondiente a la sexta fecha de la Zona 1 del Nonagonal del Torneo Federal A 2025, que fue postergado ayer por el alerta meteorológica que regía sobre la ciudad bonaerense. El neuquino Víctor Manchafico de penal, rompió el cero a los 44 minutos y le dio el triunfo al dueño de casa.

El partido se disputó en El Fortín de Maipú y Necochea, con arbitraje del mendocino Luis Martínez.

En el visitante vio la roja Maximiliano Correa, a los 26 minutos. Posteriormente, a los 36 minutos, el centenariense Luciano Molini reeemplazó al lesionado Franco Agüero en el arco tricolor. El equipo de Bahía Blanca, logró su primera victoria en esta segunda fase del certamen.

Hasta el momento, el elenco dirigido por Carlos Mungo sumaba dos puntos, luego de igualar ante Cipolletti, sin goles y como visitante en la última fecha.

Previamente, además, acumuló otro empate (1 a 1 ante Olimpo en El Fortín) y tres derrotas (0-1 ante Atenas RC, 0-2 contra Ciudad Bolívar y 0-1 frente a Costa Brava). Argentino de Monte Maíz, en tanto, llegó como escolta con 9 puntos, acumula tres victorias en fila. En esa buena racha, el equipo cordobés venció a Deportivo Rincón (2 a 0), Kimberley (2 a 1) y Cipolletti (2 a 0). Además, en la primera jornada, cayó ante Olimpo en el Carminatti (2 a 1).

El resto

La fecha comenzó ayer con tres partidos, entre ellos la derrota de Olimpo, el aurinegro cayó ante Ciudad Bolívar como visitante por 2 a 0. Este resultado dejó a ambos equipos con 11 puntos, quedando Bolívar como líder por mejor diferencia de gol. Costa Brava y Cipolletti igualaron 1 a 1 y Deportivo Rincón derrotó a Kimberley 3 a 1.

Posiciones

Así quedó la tabla, tras disputarse la sexta fecha, 1°) Ciudad Bolívar y Olimpo, 11 puntos; 3°) Argentino MM, 9; 4°) Deportivo Rincón, 8; 5°) Atenas RC, 7; 6°) Costa Brava, 6; 7°) Villa Mitre y Cipolletti, 5; 9°) Kimberley, 1.