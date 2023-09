La rosada de Messi ya revolucionó la MLS

La camiseta rosada ya se volvió la más vendida de los Estados Unidos. La 10 con el nombre de Messi del Inter Miami lidera el ranking de a Mejor League Socces (MLS). Top 10 que tiene otro argentino, campeón en Qatar.

La MLS dio el informe de venta que lleva desde principio de año, y en pocos meses, Messi se volvió el más vendido, siendo el mayor fenómeno deportivo de los últimos años dentro del país norteamericano.

Por detrás del Capitán campeón del mundo, se encuentra en el segundo lugar el brasileño Joao Klauss, del St. Louis City, y tercero el alemán Hany Mukthar del Nashville SC, último Balón de Oro de la MLS.

Leo Messi lidera la lista de los jerseys más vendidos en MLS en 2023. uD83DuDC10 pic.twitter.com/wqX6KEwtuc — MLS Español (@MLSes) September 29, 2023

En el cuarto puesto está Sebastián Driussi (ex River Plate), hoy atacante del Austin FC, y cierra el top cinto el mexicano Carlos Vela, líder del vigente campeón Los Ángeles FC. En el puesto 8 se ubica el otro campeón del mundo Thiago Almada, jugador del Atlanta United Football Club.

Messi le cambió la cara al inter de Miami que no perdió con él en los doce partidos, marcando once goles y ocho asistencias. Su ausencia en la última final fue clave en la US Open donde su equipo perdió ente el Dynamo FC 2-1.