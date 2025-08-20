Le cobraban un seguro que no contrató: indemnización contra un banco y una aseguradora en Roca

Un hombre de General Roca denunció que el Banco Patagonia le descontaba todos los meses montos por un seguro que nunca había autorizado. Tras revisar sus movimientos bancarios, descubrió que los débitos se hacían de manera automática y unilateral, a pesar de que él no había solicitado la renovación de la cobertura.

El caso terminó en el fuero Civil, donde se comprobó que tanto el banco como Seguro Sura aplicaron cobros indebidos sin respetar los derechos del cliente. La Justicia entendió que hubo incumplimiento de deberes de información y un trato abusivo hacia el consumidor, ya que los descuentos afectaban directamente sus haberes.

Durante el juicio, las pericias demostraron que el contrato original tenía un año de vigencia, pero nunca fue renovado de manera válida. Pese a ello, los débitos continuaron. Ante esta situación, el tribunal condenó al banco y a la aseguradora de forma solidaria al pago de una indemnización que incluye daño patrimonial, moral y punitivo.

La sentencia marcó un precedente en materia de defensa del consumidor, ya que consideró que el cliente fue obligado a pagar por un servicio que no contrató y que nunca fue explicado con claridad.