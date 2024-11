Lionel Scaloni habló sobre el fútbol argentino y la inclusión de Spreen: "Que no vuelva a suceder por favor"

Antes de que la Selección Argentina partiera hacia Paraguay para medirse mañana ante la Albirroja, Lionel Scaloni brindó la habitual conferencia de prensa pre partido, donde, además de la actualidad del equipo nacional, también se expresó sobre el presente de la Liga Profesional.

En la rueda de prensa, Scaloni fue consultado sobre la decisión de AFA de anular los descensos para dejar un torneo de 30 equipos en 2025. El entrenador argentino evitó dar una opinión profunda sobre el tema: "A la Selección Argentina no le afecta, ni para bien ni para mal, la cantidad de equipos que haya. No soy el indicado para hablar de esto, me estaría metiendo en un terreno que no es el mío", comentó.

Otra de las consultas sobre nuestro fútbol tuvo que ver con la polémica del streamer Spreen y su debut en la Primera de Deportivo Riestra. En este tema, el Gringo si fue más elocuente: "Creo que el comité de ética va a trabajar sobre esto e imagino que va a ser ejemplar. Y que no vuelva a suceder por favor, por el bien del fútbol y los que amamos este deporte. Es algo que tiene que quedar ahí y espero que así sea", expresó.

Qué dijo Scaloni sobre el partido ante Paraguay

Yendo al presente de la Selección, el DT confirmó que el equipo será similar al del último encuentro, donde la albiceleste goleó 6-0 a Bolivia: "Ya tengo casi definido el equipo. Será similar al de Bolivia, pero no se lo confirmé a los muchachos", y opinó sobre lo que puede ser el próximo duelo: "Pienso que Paraguay, además de ser una selección que históricamente ha sido difícil para nosotros en condición de visitante, tiene buenos jugadores. Los equipos de Gustavo Alfaro son organizados y eso lo hace difícil".

Por último, lamentó la baja de último momento de Lisandro Martínez, aunque destacó también la actitud de Facundo Medina, que fue convocado en su lugar: "No lo esperábamos. Al llegar acá el dolor se incrementó y por eso llamamos a Facundo Medina. Él se sacó el pasaje solo de las ganas que tenía de venir. Es algo muy valorable y da un mensaje a sus compañeros", concluyó.