Juntan pelotas de tenis para ayudar a niños con autismo de Cipolletti

Una escuela de Cipolletti lanzó una colecta de pelotas de tenis para ayudar a un compañero que tiene hipersensibilidad auditiva y menor tolerancia a los ruidos. Según manifestó la mamá del niño, Mariana Padilla, "el objetivo es poder hacer del aula un espacio agradable".

Vittorio asiste al nivel primario en la escuela Fátima de Cipolletti. Su mamá comunicó que tiene diagnóstico de autismo, por lo que muchos de los ruidos cotidianos que hay en el aula generan irritación y síntomas en su cuerpo. Está situación lo lleva muchas veces a no poder completar su jornada escolar.

Uno de los ruidos que le causan molestias es el ruido que generan las mesas y sillas al moverlas. Por ello las familias lanzaron una campaña para juntar pelotas de tenis para ponerlas en las patas de las sillas y mesas del aula a la que asiste y aulas contiguas, para evitar que haya ruidos.

Quienes deseen colaborar pueden acercar las pelotas de tenis a la escuela Fátima ubicada en calle Sarmiento 351 o comunicarse al numero 2995979020.

Mariana contó que la idea surgió durante una reunión del grupo de padres, en la cual se habló sobre cómo acompañar y disminuir el ruido del aula. En ella también surgió la propuesta de crear un aula sensorial para todos los niños de la institución, en la cual los niños que están atravesando una crisis puedan encontrar un lugar más cálido y volver a la calma.

“La idea es concientizar no solo la situación de mi hijo, sino concientizar sobre la discapacidad y que se le dé el lugar que realmente tiene porque convivimos en un mundo donde somos todos diferentes. A veces esas diferencias excluyen al otro, y un diagnóstico, a veces sentencia. Hoy me toca muy de cerca y quiero también que otros papás se animen a poder contar la realidad, porque nuestra realidad no es fácil”, expresó.