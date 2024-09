Hoy juega Messi en Inter Miami: horario, formaciones y transmisión

Hoy vuelve a jugar Lionel Messi en Inter Miami tras su vuelta con dos goles ante Philadelphia el domingo pasado. Las Garzas marchan en primer lugar en la conferencia Este con 62 puntos, 10 más que su inmediato perseguidor Cincinnati.

Este miércoles, el Tata Martino vuelve a Georgia para enfrentar a Atlanta United (club en el que ganó dos títulos) y llega con un Messi que volvió como si no hubiese estado dos meses parado. Los locales vienen con un flojo presente, ya que ganaron uno de los últimos cinco partidos (sumando Leagues Cup) y se encuentran en la décima posición de la Conferencia Este de la MLS.

El encuentro de Inter Miami vs. Atlanta United comienza desde las 20:30 y será transmitido por la plataforma Apple TV. Messi vuelve a jugar en el estadio Mercedes-Benz (victoria 2-0 ante Canadá en Copa América 2024), moderno y coqueto pero que no contaba con lo básico: un buen césped. En este estadio sucedió también el batacazo de Panamá, que venció 2-1 al anfitrión Estados Unidos y le dio el empujón previo a lo que fue su eliminación en primera ronda.

El árbitro principal de Inter Miami vs. Atlanta United será el estadounidense Rosendo Mendoza, mientras que sus asistentes serán Jeffrey Greeson y Nick Uranga.

En lo que hace al equipo de Martino, el DT está obligado a improvisar una dupla central ya que el ex River Héctor Martínez se retiró lesionado el último encuentro y Tomás Avilés llegó a la quinta amonestación y no podrá jugar. El paraguayo Diego Gómez (golazo de tres dedos para la victoria de Paraguay vs. Brasil en Eliminatorias) también pidió el cambio el último sábado.

Atlanta United vs. Inter Miami por la fecha 32 de la MLS: probables formaciones



Inter Miami: Callender; Weigandt, Allen, Negri, Jordi Alba; Sergio Busquets, Federico Redondo, Julian Gressel, Benjamín Cremaschi; Lionel Messi y Luis Suárez. DT: Gerardo Tata Martino.

Atlanta United: Guzan; Lennon, Rode Gregersen, Abram, Cobb; Muyumba Nkita, Slisz, Lobzhanidze, Miranchuk, Edwin Mosquera; Daniel Ríos. DT: Rob Valentino.