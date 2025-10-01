En una noche para el olvido, Inter Miami cayó 5-3 ante Chicago Fire en el Chase Stadium en un duelo clave por la MLS. Con Lionel Messi de titular y otros cinco argentinos, incluido Rodrigo De Paul, el conjunto de Javier Mascherano jugó un mal partido y la derrota los deja muy complicados para levantar el trofeo Supporter’s Shield al término de la temporada regular.

El inicio ya no fue el mejor: a los 10 minutos un tanto de Dje Davilla estableció la ventaja para la Máquina Roja, mientras que en media hora de juego el 2-0 Jonathan Dean aumentó distancias con un gol que expuso la flojísima noche defensiva de Las Garzas. El descuento apareció poco después mediante una carambola en un córner que Tomás Avilés mandó a la red, sin embargo Chicago Fire contestó rápidamente y se fue 3-1 al descanso por intermedio de Romenigue Kouame.

Messi tuvo sus chances pero no estuvo preciso en la derrota de Inter Miami.

En la segunda mitad se vio lo mejor de los de Mascherano, que antes del descuento de Luis Suárez tuvo una ocasión clarísima en la que primero Messi y luego Tadeo Allende estrellaron sus remates contra el palo. El empuje de los de la Florida les permitió, a quince del final, llegar a la igualdad, nuevamente por intermedio de Suárez, que con un gran remate colocado estableció su doblete. No obstante, le duró muy poco: a los 80 un tanto de Justin Reynolds y a los 83 otro de Brian Gutierrez aseguraron la victoria para la visita, nuevamente aprovechando una actuación defensiva muy floja de un Inter Miami que dejó pasar una gran chance.

Si bien los de Mascherano habían asegurado su participación en los playoffs de la MLS, el siguente objetivo es la conquista del Supporters' Shield, trofeo que premia al mejor equipo de la temporada regular y que Las Garzas lograron en 2024, algo que se aleja con esta dura derrota: quedó en la cuarta colocación de la Conferencia Este con 56 puntos, a 7 del líder Philadelphia Union y con solo 9 unidades por disputar, por lo que la misión de volver a quedarse con ese título es más que complicada.