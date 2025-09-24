En su visita a la Gran Manzana, el Inter Miami de Lionel Messi goleó 4-0 al New York City FC en el Citi Field de Queens, en un encuentro por la temporada regular de Major League Soccer y aseguró su presencia en los Playoffs de la liga estadounidense. Una vez más, Las Garzas contaron con una actuación estelar de la Pulga, que marcó dos tantos y dio la asistencia del 1-0. Con esta goleada, además de sacar boleto a la siguiete instancia, el conjunto de Florida mantiene vivo el sueño de conquistar por segundo año consecutivo el Supporters’ Shield.

NYCFC 0-4 Inter Miami, los goles

El primer tanto del encuentro tuvo sello argentino y llegó sobre el final de la primera mitad. A los 42 minutos, Messi recibió en el círculo central y aprovechó el adelantamiento de la defensa del New York City para poner una habilitación rasante y perfecta para que Baltasar Rodríguez se vaya solo de cara al gol. El ex Racing le ganó en la carrera a los defensores y la colocó al segundo palo, estableciendo el 1-0.

La segunda parte tuvo momentos de paridad, pero sobre el final Messi frotó la lámpara y los tantos empezaron a caer en el final del partido. Leo marcó el 2-0 a los 74 minutos, en una jugada similar a la de su asistencia pero esta vez en rol de definidor. Sergio Busquets filtró un pase genial a espaldas de la defensa y el '10' se fue de cara al gol, aguantó la salida del arquero y se la tiró por arriba.

Apenas superada la barrera de los 80 minutos de juego, una jugada donde bajaron a Rodrigo De Paul dentro del área le dio a Luis Suárez la chance de poner el 3-0 desde el punto penal. El goleador uruguayo no falló, mandó al arquero para el otro lado y aumentó la diferencia para los conducidos por Javier Mascherano.

Para coronar la lluvia de goles en esos furiosos doce minutos de Inter Miami, apareció una nueva jugada de un Messi que tomó la pelota fuera del área y ensayó una corrida que finalizó con un disparo cruzado abajo al segundo palo que decretó el 4-0 definitivo de Las Garzas, que sacaron boleto a los Playoffs de la mejor manera posible.

El conjunto de Mascherano acumula ahora 55 puntos y se ubica tercero en la Conferencia Este de la MLS, superando a su rival de hoy, que se queda en 53. En once de hoy, el entrenador argentino alineó a otros cuatro argentinos que acompañan a Messi: en el mediocampo Rodrigo De Paul, en el arco, como siempre, Oscar Ustari, mientras que Baltasar Rodríguez, autor del 1-0, y Mateo Silvetti fueron los extremos.