En su segunda presentación, la Selección Argentina Sub-20 goleó 4-1 a Australia en su segunda presentación en el Mundial Sub-20 y clasificó a octavos de final. Los tantos de Alejo Sarco, a los tres minutos, Tomás Pérez sobre el final del primer tiempo más los de Ian Subiabre y Santino Andino en el final, constituyeron la victoria que depositó a la albiceleste en la próxima ronda. Un error del arquero Santino Barbi le permitió a los Socceroos descontar parcialmente.

Argentina 4-1 Australia, los goles

Iban nada más que tres minutos cuando Sarco, goleador de Argentina en el certamen, apareció para transformar en gol una habilitación de Dylan Gorosito. El tanto fue confirmado tras una revisión del VAR por una supuesta falta del atacante del Bayer Leverkusen, cuya inexistencia se corroboró en las imágenes.

El segundo iba a llegar sobre el final de la primera parte. Luego de un anticipo defensivo, la pelota le quedó a Maher Carrizo, que esperó el momento oportuno para habilitar la llegada de Pérez como un centrodelantero para empujarla y establecer el 2-0 que dejaba a la albiceleste cada vez más cerca de los octavos de final.

A pesar de un buen arranque con dos ocasiones claras, Argentina iba a tener un claro error de su arquero que le posibilitó el descuento a Australia. Santino Barbi intentó despejar una pelota afuera del área, le pegó al aire y le entregó el descuento a Daniel Bennie con el arco vacío.

En el final del partido, los que ingresaron desde el banco dejaron su marca e iban a resolver el encuentro y darle tranquilidad a la albiceleste. Una muy buena jugada de Milton Delgado, que recuperó y avanzó por izquierda, derivó en un centro del futbolista de Boca para el de River, Subiabre, que apareció por el medio para establecer el 3-1.

Ya en el descuento, otro de los ingresados le estampó el último tanto a la victoria y la transformó en goleada. Andino recibió por el centro y buscó el espacio para rematar hasta que pudo sacar un tremendo derechazo desde afuera del área que se clavó en el ángulo derecho de un Hall que poco pudo hacer. Goleada y clasificación albiceleste.

Formaciones

Argentina: Santino Barbi; Tobías Ramírez, Tomás Pérez, Valente Pierani; Dylan Gorosito, Milton Delgado, Valentino Acuña, Julio Soler; Maher Carrizo, Álvaro Montoro; Alejo Sarco.

Australia: Steven Hall; Daniel Bennie, Sebastián Esposito, Panagiotis Kikianis, James Overy; Tiago Quintal, Paul Okon, Jaylan Pearman, Rhys Marlon Youlley; Alexander Badolato y Musa Touré.

Estadio: Elías Figueroa Brander.

Árbitro: José Martía Sánchez (España).

Así llegaba la albiceleste

Tras la primera fecha del Grupo D, tanto el equipo de Diego Placente y la selección de Italia marchan en el primer puesto con 3 puntos. Es por eso que en el caso si la albiceleste podría meterse en octavos de ganar ante los oceánicos y que Cuba empate o pierda ante los europeos en el duelo que se jugará a las 17. Para el duelo, Argentina no contará con Santiago Fernández, expulsado ante los caribeños, mientras que el DT evalúa hacer algún cambio para administrar cargas: Valente Pierani, Tobías Andrada y Gianluca Prestianni podrían meterse en el once.

Qué dijo Placente

"Las sensaciones del primer partido fueron positivas, fue un partido muy cambiante y muy raro, en donde empezamos muy bien y después la expulsión nos complicó. En un principio habíamos planteado tener mucho la posesión, pero terminamos sacando otras facetas como la parte defensiva, y tuvimos carácter y personalidad”, dijo sobre el debut al sitio de la AFA. Sobre el encuentro de hoy, resaltó el trabajo del rival y el hecho de que llevan varios días de trabajo previo a la competencia: “Australia es un gran equipo, se nota que más alla de los jugadores que tiene, está muy trabajado. Hace muchos días que están en Chile y en esas cosas se ven los pequeños detalles. Contra Italia merecieron ganar y terminaron perdiendo".