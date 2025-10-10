El cortejo fúnebre con los restos del histórico director técnico Miguel Ángel Russo, quien fue velado en las instalaciones del Club Boca Juniors, fue despedido entre aplausos y cantos por cientos de hinchas.

Russo, quien falleció este miércoles por la tarde luego de una larga lucha contra el cáncer, fue velado este jueves en el hall central de Brandsen 805, en el estadio xeneize, donde miles de hinchas de distintos equipos del fútbol argentino se acercaron para despedirlo.

La decisión del entorno de Miguelo, en consonancia con la predisposición de Boca, fue que este jueves se realice el velorio en La Bombonera para despedir al vanagloriado y admirado entrenador.

Quienes asistieron al velorio, ya sea hinchas de Boca, allegados o sencillamente aquellos que quisieron honrar y acercar sus ofrendas al DT, tuvieron prohibido "tomar fotos o filmar en el lugar para respetar la intimidad de su familia". El mundo del fútbol le dio el último adiós a Russo, una gloria que se ganó el respeto eterno.

En tanto, durante las primeras horas de este viernes, el ingreso fue exclusivo para los familiares y seres más cercanos, quienes le dieron su último adiós a uno de las figuras más queridas en el fútbol argentino en los últimos años.

El cuerpo de Russo fue trasladado al crematorio del Jardín de Paz, donde se realizó la ceremonia de incineración. Según contaron desde su entorno, las cenizas serán distribuidas en distintos lugares significativos de su vida, vinculados a sus afectos y a los clubes que marcaron su historia. Boca, por su parte, permanecerá cerrado por duelo durante 48 horas.