Sábado 10 de Enero, Neuquén, Argentina
Una ciclista sufrió una fuerte caída en el Parque Los Arrayanes: quedó inconsciente y tuvo que ser rescatada

La mujer, oriunda de Buenos Aires, sufrió traumatismos y una descompensación mientras recorría el circuito en bicicleta junto a familiares y amigos.

Por Lucas Sandoval

Redactor en Mejor Informado. Productor de Entretiempo por AM550 y Canal 24/7.
Sabado, 10 de enero de 2026 a las 08:55
El traslado sanitario se concretó desde Bahía Mansa hasta el hospital local para la realización de estudios médicos.

Un importante operativo de rescate se desplegó este viernes por la tarde en el área del sendero a Quetrihué, dentro del Parque Nacional Los Arrayanes, luego de que una joven turista sufrió un accidente mientras realizaba el recorrido en bicicleta.

El aviso fue recibido alrededor de las 16, cuando se informó que una persona se encontraba lesionada en el kilómetro 7,5 del sendero. De inmediato se activó el protocolo de emergencia con la intervención del grupo BRZA Villa La Angostura (Búsqueda y Rescate en Zonas Agrestes) y personal de Parques Nacionales.

Según se detalló, la joven (oriunda de Buenos Aires) se desplazaba junto a familiares y amigos cuando perdió el control de la bicicleta y cayó, lo que le provocó múltiples traumatismos y una pérdida momentánea de conocimiento.

Debido a la ubicación y a las condiciones del terreno, los equipos resolvieron realizar la evacuación por vía lacustre, utilizando las rutas de emergencia previstas en el circuito. La víctima fue trasladada hasta el muelle de Bahía Mansa, donde una ambulancia del hospital local la recibió para su derivación y posterior evaluación médica.

En el procedimiento trabajaron de manera coordinada BRZA, personal de Parques Nacionales, el hospital de Villa La Angostura y efectivos de Prefectura Naval, quienes garantizaron la seguridad de la evacuación y el traslado sanitario.

Al cierre del operativo, la joven permanecía bajo observación médica mientras se realizaban los estudios correspondientes para determinar el alcance de las lesiones.

