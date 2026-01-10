Un importante operativo de rescate se desplegó este viernes por la tarde en el área del sendero a Quetrihué, dentro del Parque Nacional Los Arrayanes, luego de que una joven turista sufrió un accidente mientras realizaba el recorrido en bicicleta.

El aviso fue recibido alrededor de las 16, cuando se informó que una persona se encontraba lesionada en el kilómetro 7,5 del sendero. De inmediato se activó el protocolo de emergencia con la intervención del grupo BRZA Villa La Angostura (Búsqueda y Rescate en Zonas Agrestes) y personal de Parques Nacionales.

Según se detalló, la joven (oriunda de Buenos Aires) se desplazaba junto a familiares y amigos cuando perdió el control de la bicicleta y cayó, lo que le provocó múltiples traumatismos y una pérdida momentánea de conocimiento.

Debido a la ubicación y a las condiciones del terreno, los equipos resolvieron realizar la evacuación por vía lacustre, utilizando las rutas de emergencia previstas en el circuito. La víctima fue trasladada hasta el muelle de Bahía Mansa, donde una ambulancia del hospital local la recibió para su derivación y posterior evaluación médica.

En el procedimiento trabajaron de manera coordinada BRZA, personal de Parques Nacionales, el hospital de Villa La Angostura y efectivos de Prefectura Naval, quienes garantizaron la seguridad de la evacuación y el traslado sanitario.

Al cierre del operativo, la joven permanecía bajo observación médica mientras se realizaban los estudios correspondientes para determinar el alcance de las lesiones.