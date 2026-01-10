La historia entre Evangelina Anderson e Ian Lucas habría llegado a su fin luego de apenas unos meses de romance que se inició durante las grabaciones de MasterChef Celebrity (Telefe). La relación sorprendió desde el comienzo por la diferencia de edad y por el contexto televisivo en el que se conocieron, lo que la convirtió rápidamente en una de las más comentadas del mundo del espectáculo.

Tras su separación de Martín Demichelis, todo indicaba que Evangelina Anderson estaba atravesando una etapa de renovación personal y emocional. En ese marco apareció Ian Lucas, influencer con bajo perfil mediático, quien se transformó en un acompañamiento clave durante ese proceso. Sin embargo, con el correr de las semanas, comenzaron a surgir versiones de desgaste y hoy el vínculo estaría completamente terminado.

La información fue confirmada por Guido Záffora en el programa El Observador, donde aseguró que la ruptura es un hecho. “Separados, en crisis, confirmado desde MasterChef Celebrity, separados Ian Lucas y Evangelina Anderson”, afirmó el periodista, dando por cerrada la historia que había despertado tanto interés.

Uno de los principales motivos del quiebre habría sido la diferencia en la forma de manejar la exposición pública. Según explicó Guido Záffora, Ian Lucas no se siente cómodo con el mundo mediático, mientras que Evangelina Anderson tiene una carrera consolidada en los medios. Ese choque de realidades habría generado un cortocircuito difícil de resolver.

Además, trascendió que ambos no estaban parados en el mismo lugar emocional. Mientras Ian Lucas se habría ilusionado con el crecimiento del vínculo y habló en varias oportunidades del cariño que sentía, Evangelina Anderson habría vivido el acercamiento de una manera más liviana, sin proyectar a largo plazo.

De hecho, el influencer llegó a expresar públicamente su admiración por ella, definiéndola como “la mujer más hermosa del país”. En cambio, la modelo habría entendido el vínculo también como parte del clima que se generó dentro de MasterChef Celebrity (Telefe), donde el shippeo era funcional al show.

El quiebre definitivo se habría producido luego de una declaración pública de Evangelina Anderson. En diálogo con SQP (América TV), la bailarina fue contundente al hablar de su presente sentimental: aseguró que está muy bien, sin intenciones de enamorarse ni de comenzar una nueva relación.

Consultada específicamente por Ian Lucas, Evangelina Anderson fue aún más clara: “Somos funcionales al show, somos compañeros. Ese jueguito sirve y lo seguimos”. Y cuando le preguntaron si ese juego podía transformarse en algo real, sentenció sin vueltas: “No. Si querés te miento”.