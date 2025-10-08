Gracián y el desafío de su vida: el DT que quiere hacer historia con Madryn y sueña con Boca

En la Patagonia el fútbol también late fuerte. Deportivo Madryn está a un paso de hacer historia: disputar por primera vez la Liga Profesional. Y detrás de esa ilusión hay un nombre propio que se transformó en símbolo de la campaña: Leandro Gracián.

El “Tano”, ex mediocampista de Vélez y Boca, lleva las riendas del equipo aurinegro que sumó 60 puntos y se metió en la gran final por el primer ascenso, que se jugará este sábado a las 17 en el estadio Ciudad de Vicente López frente a Gimnasia de Mendoza.

Con perfil bajo, pero con una idea de juego ambiciosa, Gracián consiguió que Madryn combine intensidad y equilibrio, algo poco habitual en un torneo tan exigente como la Primera Nacional. “Estamos felices de estar peleando el ascenso con Deportivo Madryn, algo hermoso para el Sur. En nuestro juego hay una mixtura que nos identifica”, contó en la previa del encuentro.

Pero además del sueño inmediato, el técnico no esconde su norte profesional: Boca. “Tengo que ir paso a paso, con tiempo y desafíos más grandes. Pero Boca es un objetivo en mi carrera”, confesó. No es una declaración más. Gracián conoce bien el Mundo Boca: fue tres veces campeón como jugador y acompañó a Hugo Ibarra como ayudante de campo entre 2022 y 2023.

“Creo que se fue injusto con Ibarra, porque era un hombre de la casa y ganó mucho”, reconoció, con la sinceridad de quien vivió desde adentro las luces y sombras del club de la Ribera.