El fallecimiento de Miguel Ángel Russo dejó una herida profunda en el mundo Boca y en todo el fútbol argentino. Su legado, sin embargo, no se detiene. En medio del dolor y el respeto, el club tomó una decisión clave: apostar por la continuidad y respaldar al cuerpo técnico que lo acompañó en los últimos años. Claudio Úbeda, su histórico ayudante, asumirá formalmente el mando del primer equipo hasta fin de año, en una muestra de confianza total de la dirigencia.

Juan Román Riquelme, presidente de la institución y una de las personas más golpeadas por la pérdida de Russo, fue quien impulsó esta continuidad. Sin buscar un reemplazo externo, Boca mantendrá la estructura original que el propio Miguel Ángel armó con paciencia, lealtad y una visión integral del fútbol.

Úbeda, conocido como "El Sifón", conoce cada rincón del vestuario y cada dinámica del plantel. No es un nombre improvisado: fue el primer ladero de Russo desde su etapa en Arabia Saudita y lo acompañó en Rosario Central y San Lorenzo, siendo parte fundamental en la obtención de la Copa de la Liga Profesional 2023 con el Canalla. Su compromiso con el grupo va más allá de lo técnico: es parte del alma de este proyecto.

A su lado, seguirá Juvenal Rodríguez como segundo ayudante de campo. Juntos construyeron con Russo un equipo de trabajo sólido y respetado. Su presencia asegura una línea de conducción clara en un momento donde lo emocional supera a lo táctico.

El área física también mantendrá a sus responsables. Adrián Geronimo y Cristian Aquino continuarán como preparadores físicos, dando continuidad a una metodología de trabajo que dio resultados y fue clave en la preparación del equipo durante este año. Su tarea, ahora más que nunca, será también contener y sostener desde lo mental a un grupo muy golpeado.

Cristian Muñoz, histórico arquero del ciclo Bianchi y actual entrenador de arqueros, también seguirá en funciones. Hombre de máxima confianza de Russo, su figura es valorada no solo por su experiencia, sino por el liderazgo silencioso que ejerce en el día a día.

La nueva etapa de Boca comenzará oficialmente el próximo sábado, con Claudio Úbeda al frente del equipo. Más allá de la urgencia por cerrar el año con la clasificación a la Copa Libertadores 2026, en el club saben que el primer paso será cuidar al grupo y honrar el legado de Miguel Ángel Russo: el respeto, el compromiso y la unidad.