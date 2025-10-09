“Maestro, amigo y hermano. Te voy a extrañar mucho": conmovedor adiós de Úbeda a Russo

El fútbol argentino sigue conmovido por la muerte de Miguel Ángel Russo, un hombre que dejó una huella imborrable tanto en los clubes que dirigió como en las personas que lo acompañaron en su recorrido. Entre ellas, Claudio Úbeda, su ayudante de campo y amigo, fue uno de los primeros en expresar su dolor y rendirle homenaje con palabras que nacen desde el corazón.

“Maestro, amigo y hermano. Te voy a extrañar mucho. Tu huella es como la gloria eterna. ¡Gracias, gracias, gracias!”, escribió Úbeda en sus redes sociales, acompañando el mensaje con una serie de imágenes que recorren su historia juntos: desde los tiempos en Boca Juniors, pasando por Rosario Central, hasta su paso por Al Nassr de Arabia Saudita.

Su relación trascendió los límites del trabajo. Russo y Úbeda compartieron no solo el banco de suplentes, sino también la vida diaria del fútbol: la planificación, las concentraciones, los viajes y las charlas eternas sobre el juego. En los últimos meses, cuando Miguel ya no podía estar al frente del equipo por su delicado estado de salud, fue el propio Úbeda quien tomó las riendas en el banco de Boca, cuidando el lugar de su maestro.

El adiós de Claudio fue tan íntimo como sincero, una despedida de quien no solo perdió a un referente profesional, sino también a un hermano de la vida.

Los restos de Miguel Ángel Russo serán velados entre este jueves y el viernes en el Hall Central de La Bombonera, donde su gente, sus dirigidos y todo el mundo del fútbol podrán rendirle el último homenaje al entrenador que marcó una era y dejó su legado en cada paso que dio.