San Lorenzo y cayó como local ante San Martín de San Juan 1 a 0 en el marco de la fecha 12 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

En plena crisis institucional, el “Ciclón” tiene campaña irregular pero se mantiene en zona de playoffs, pese a la segunda derrota; mientras que el “Santo” llegó urgido por ganar, ya que pelea por escapar del descenso.

El único gol del partido lo marcó Diego "Pulpo" González a los 32 minutos del complemento de cabeza, una victoria que deja la tabla de los promedios al rojo vivo.

En la celebración hubo mirada al cielo y dedicatoria a Miguel Ángel Russo por parte del ex jugador del club del Bajo Flores, quien luego emigró a Boca y pasó por el Xeneize sin demasiada estridencia.

Los hinchas locales estallaron con Marcelo Moretti, titular de la Comisión Directiva, restituido por orden de la justicia, pero sin peso político ni social para reasumir sus funciones, en una situación inédita que vuelve a poner a la institución en una situación muy complicado en el corto plazo.

Más allá de lo mucho que ha logrado la formación comandada por Damián Ayude, quien todavía se mantiene en posición de protagonismo por la zona B que lidera Riestra, su vecino.

Por el contrario, con estos tres puntos, el equipo que conduce Leandro Romagnoli abandona transitoriamente la última posición en la tabla anual y en los promedios, cargando de obligaciones a sus competidores directos como son Gimnasia y Esgrima La Plata, Talleres de Córdoba y Sarmiento.

Una racha negativa que se va

Con su victoria, San Martín cortó una mala racha de cinco partidos sin victorias, obtuvo el primer éxito como visitante desde su regreso a la máxima categoría y cortó el buen andar de San Lorenzo como local, invicto hasta el momento en el presente Clausura.

La previa estuvo señalada por la gran ovación que todo el estadio local le brindó a Pipi Romagnoli, reconocido por siempre después de la obtención de la única Copa Libertadores que tiene el club.

No fue el único reconocido en la previa, sus compañeros del cuerpo técnico Gonzalo Prósperi y Germán Vaboril se sumaron a uno de los pocos instantes con aplausos en el Nuevo Gasómetro que también tuvo un instante dedicado a la memoria de Russo, luego de lo que fue su conflictiva salida del cargo para emigrar a Boca Juniors.

El minuto de silencio previo fue el adelanto de lo que ocurrirá en todos los estadios del fútbol en la primera división.