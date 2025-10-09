El plantel de San Lorenzo se acercó a despedir a Miguel Ángel Russo

El plantel de San Lorenzo, dirigido por Damián Ayude, se acercó este jueves a la Bombonera para despedirse de Miguel Ángel Russo, quien falleció a los 69 años dejando una marca profunda en el fútbol argentino. El entrenador, que tuvo dos ciclos en el Ciclón, fue recordado con emoción por todo el grupo.

La delegación azulgrana llegó en el micro oficial que traslada habitualmente al plantel y estuvo encabezada por el manager Carlos “La Roca” Sánchez. Antes de partir rumbo a La Boca, el equipo había realizado un minuto de silencio durante la práctica en la Ciudad Deportiva, en señal de respeto hacia el técnico que supo guiarlos con firmeza y humildad.

Horas después de conocerse la noticia, el club publicó un sentido mensaje en sus redes sociales: “San Lorenzo lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, quien dirigió al Club en dos oportunidades y es una leyenda del fútbol argentino. ¡Hasta siempre, Miguelo!”. El texto fue replicado por los futbolistas, que también compartieron recuerdos y mensajes de despedida en sus cuentas personales.

Russo dirigió a San Lorenzo por primera vez en 2008, cuando estuvo a un paso de consagrarse campeón del Torneo Apertura. Aquel equipo terminó primero en la tabla, pero perdió el título en un recordado triangular ante Boca. “El sistema no fue justo”, había dicho en ese entonces, tras un campeonato que incluyó goleadas memorables ante River, Huracán e Independiente.

En 2024, el DT volvió al banco azulgrana para conducir al equipo en un momento crítico y logró recomponer el ánimo del plantel. Con siete triunfos, seis empates y apenas tres derrotas, metió a San Lorenzo entre los mejores de la Zona B y lo llevó hasta semifinales, donde fue eliminado por Platense.