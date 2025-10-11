Se jugó el séptimo capítulo del torneo Prefederal de básquet, jornada que dio por culminada la primera vuelta de la fase regular y que marca la tendencia de cuatro equipos en la cima.

Centro Español lidera con puntaje perfecto, ganó sus siete partidos y de gran forma. En El Nido, superó a Biguá por 82-71, en un cotejo que pudo destrabar promediando el tercer cuarto con un par de triples de Ramadori, y que una vez tomada la ventaja, la supo administrar.

EL escolta es Independiente, que en La Caldera superó a Atlético Regina por 74-68 en un juego sumamente parejo, que encontró un dueño a falta de 5 minutos del final con dos triples seguidos, uno de Fedele y otro de Paredes. El Rojo de García está con racha de 6-1, y el domingo recibe a Español en La Caldera.

Por otro lado, Pacífico se afianza en la tercera colocación. Superó de visitante al Deportivo Roca por 89-78 en un juego que siempre lo tuvo arriba, con ventaja ante el naranja que no pude escapar del fondo.

Biguá no levanta y cayó en casa ante el sólido puntero

Además, en suplementario, Perfora volvió a sumar fuera de casa y está cuarto. El verde comandado por Claris apeló a doble suplementario ante Del Progreso en el Gigante de la Calle Maipú. Tras quedar igualado en los 40 minutos en 76, recién en el segundo tiempo extra logró la diferencia de 92-88.

EL domingo se juega la fecha 8, primera de la segunda vuelta, donde el destacado estará en La Caldera desde las 20 entre Independiente y Español. Además, Del Progreso recibeirá a Pacífico, Pérfora a Regina y Biguá se verá las caras con Deportivo Roca.