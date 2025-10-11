Los restos del histórico director técnico Miguel Ángel Russo descansan en el Cementerio de Pilar. Quien manejaba los hilos de Boca en sus últimos días fue cremado en las últimas horas, y parte de sus cenizas serán esparcidas en el estadio de Rosario Central, su segunda casa dentro del fútbol.

EL mundo del fútbol despidió a Russo en un emotivo velatorio en La Bombonera. El jueves, una gran cantidad de hinchas de diferentes clubes se hicieron presentes en el lugar. El viernes fue turno de familiares donde se dio por finalizado, posteriormente sus restos fueron trasladados al cementerio de Pilar.

A pedido del DT, quien falleció el miércoles a los 69 años luego de una larga lucha contra el cáncer, se dio a conocer que parte de sus cenizas serán esparcidas en el Gigante de Arroyito, cancha de Rosario Central.

“La familia quiere hacer algo ahí. Pondremos la casa abierta de par en par para que vuelva Miguel, para que todos lo podamos despedir ese sábado como se lo merece. Está pasando algo muy lindo: a la cancha de Boca vienen todo tipo de camisetas, de River, Boca, San Lorenzo, Estudiantes, todos pasan a darle el respeto”, expresó Belloso, presidente de Central.

Boca, el último lugar donde Miguelo "fue feliz"

Por otro lado, destacaron también que sus familiares quieren dejar un poco en cada uno de los clubes que fue importante para él. Entre ellos aparecen Estudiantes, Vélez, Lanús, Millonarios de Colombia, y principalmente Boca.

El cortejo fúnebre partió desde el estadio Alberto J. Armando hacía pilar, acompañado por un buen número de hinchas de diferentes clubes. En ataúd estuvo acompañado con una bandera boquense, mientras que los hinchas cantaban “Muchas gracias Miguelo, muchas gracias Miguelo, vos nos diste la Copa, vos nos diste alegrías, lo que hiciste por Boca, no se olvida en la vida, no se olvida en la vida...”

La fecha 12 del Torneo Clausura ya está en marcha, y en todos los campos de juegos se está llevando a cabo un emotivo minuto de silencio, uno de los más esperados ocurrirá este sábado 22hs en el José Amalfitani, donde Vélez reciba a Central, cotejo entre dos instituciones que recibieron la marca Russo.