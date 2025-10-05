En un partido caliente, River cayó 2-1 en su visita a Rosario Central por la fecha 11 del Torneo Clausura en el Gigante de Arroyito. A pesar de vencer a Racing entre semana por la Copa Argentina y cortar su racha de cuatro caídas al hilo, el Millonario sumó su tercera caída al hilo en el certamen doméstico y perdió un encuentro importante frente a un Canalla que es rival directo en la clasificación a la Copa Libertadores. Los de Marcelo Gallardo ganaban gracias a Miguel Borja, pero Franco Ibarra primero y luego Ignacio Malcorra establecieron la remontada de los rosarinos. Juan Portillo fue expulsado en la primera parte.

En un primer tiempo entretenido y caliente, River pegó primero: un pase bárbaro de Juan Fernando Quintero puso a Borja en situación de gol y el Colibrí no falló. Sin embargo, Central reaccionó rápido y apenas 11 minutos después del 0-1 lo empató con un remate furibundo de Franco Ibarra. El resto de la primera parte fue más metida que jugada, pero el Millonario tuvo el 2-1 en una contra que terminó en carambola y gol, pero fue anulado por offside de Facundo Colidio. Poco después, Di María empezó a dejar su marca generando la expulsión de Portillo: primero el futbolista riverplatense fue amonestado por un encontronazo con Fideo; minutos después vio la roja por una dura falta contra el campeón del mundo.

La actuación de Di María fue clave en la victoria del Canalla. (Foto: La Nación)

La segunda mitad no arrancaba, primero literalmente por una demora con la red de uno de los arcos, pero también de manera figurativa, con la tensión apoderándose del trámite. No obstante, Central supo destrabar el duelo a su favor. Una de las múltiples acciones de Di María en el duelo derivó en un rechazo corto que Malcorra capturó a la perfección con una volea espectacular que se transformó en el 2-1. Desde ahí, el local prevaleció en el cotejo aprovechando la superioridad numérica. Di María manejó los ataques, Malcorra se le asoció más y así cayeron dos ocasiones muy claras: un cabezazo al palo y un remate tapado por Franco Armani fueron prueba de que los de Ariel Holan dominaban.

Además, empezaron a aparecer espacios, aunque el local desaprovechó las contras e iba a sufrir un último esfuerzo de River por empatar. En la última clara, el juvenil Juan Bautista Dadín fue a una pelota bajada por Borja y casi genera el tanto en contra de un defensor del Canalla. Más allá del empuje final, fue victoria de un Central que supo imponerse en un partido caliente y logró un triunfo que lo pone primero en la tabla anual con 53 puntos, acercándose a la Libertadores. Gallardo y los suyos se van con la bronca de una nueva derrota en el Torneo Clausura, y ahora la obligación será sí o sí enderezar el rumbo en siete días ante Sarmiento.

Rosario Central 2-1 River, los goles

A los 10 minutos de juego, River encontró el gol en su primera acción profunda de ataque, con un tanto que se gestó y se finalizó por los dos colombianos. Juan Fernando Quintero recibió en tres cuartos de cancha, tiró una pared con Miguel Borja y puso a correr al espacio al Colibrí, que se metió al área en conducción y definió al primer palo de Jorge Broun, que no esperaba ese remate, decretando el 1-0 para los de Gallardo.

No obstante, el Canalla reaccionó y fue empujando de a poco al visitante hasta que a los 21 minutos encontró el empate a partir de una pelota quieta. Tras un tiro libre de Ángel Di María, una serie de rebotes y un despeje de Franco Armani fueron aprovechados por Franco Ibarra, que anticipó primero y luego sacó un zurdazo inatajable que se convirtió en la igualdad.

En la segunda mitad, cuando el duelo todavía no se armaba, Central sacudió el encuentro con un golazo de uno de sus baluartes. Un centro desde la derecha de Di María fue rechazado hacia el medio por Milton Casco y la pelota le quedó justa a Ignacio Malcorra, que llegó primero al rebote y la empalmó perfecto, desatando el grito de gol de todos los hinchas canallas.

Malcorra tuvo su doblete

Luego del 2-1, la superioridad de Central se acentuó y el autor del segundo tanto del Canalla pudo haber ampliado la distancia desde un córner. Di María la tiró cerrada al punto penal y Malcorra se elevó, ganó y su cabezazo dio de lleno en el poste derecho de Armani, dejando a River aún con vida en el cotejo.

Roja para Portillo

En pocos minutos, dos jugadas contra Di María le costaron al defensor de River su estadía en el partido. En la primera, Falcón Pérez le sacó amarilla por un encontronazo entre él y Fideo, que reaccionó vehementemente a una falta y, en respuesta a eso, el ex Talleres lo tomó brevemente del cuello. Poco después, el hoy mediocampista fue imprudente al barrer y se llevó puesto al atacante del Canalla, por lo que el árbitro tomó la determinación de expulsarlo.

Era el 2-1 de River, pero hubo offside

En una nueva acción donde tomó mal parado a Central, el Millonario encontraba el segundo gol del partido, pero fue anulado. Quintero puso a correr otra vez a Borja, pero esta vez el colombiano no pudo en su intento de eludir a Broun. El resto de la jugada fue un caos: una salvada en la línea del defensor local, que chocó con Facundo Colidio, le quedó nuevamente a Borja, que la empujaba pero el balón tocó en su compañero antes de entrar y, al estar por delante de todos los jugadores rivales menos uno, la decisión fue la de invalidar el tanto.

Formaciones

Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Juan Cruz Komar, Agustín Sández; Franco Ibarra, Ignacio Malcorra; Gaspar Duarte, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Alejo Véliz.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Miguel Borja y Facundo Colidio.

Estadio: Gigante de Arroyito.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

La previa

En medio de su mala racha que lo dejó fuera de la Copa Libertadores ante Palmeiras, River sufrió un par de derrotas seguidas en el Torneo Clausura que le costaron alejarse de la punta de la Zona B y perder terreno en la lucha por la clasificación a la máxima competición de América en 2026. El Millonario suma 49 puntos y quedó tercero por la victoria de Boca ante Newell's (subió al primer puesto) y a uno de Central, es por eso que el duelo de hoy en el Gigante de Arroyito es clave para las aspiraciones de los de Gallardo.

Con la ausencia de Maximiliano Salas, la gran novedad en la formación de Marcelo Gallardo será la inclusión de Miguel Borja como titular. Por fuera de eso, el Muñeco alineará a los mismos once que accedieron a semis de Copa Argentina dejando en el camino a Racing el pasado jueves, justamente en el estadio que visitan esta noche.

Rivero y Galoppo, titulares en Arroyito. (Foto: X @RiverPlate)

Por su parte, el Canalla sigue siendo el único invicto en el certamen, sin embargo dejó muchos puntos en el camino luego de vencer a Newell's en el clásico rosarino, a fines de agosto, y se ubica sexto con 15 puntos (debe completar su partido ante Sarmiento, suspendido por lluvia). De ganar este duelo ante los de Núñez, le sacará cuatro de distancia en la pelea por las copas.