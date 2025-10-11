Con muchas cosas en juego, Racing supera a Banfield 1 a 0 en el Sur por la 12ª fecha de la zona A del Torneo Clausura 2025 y presencia del público visitante.

Los de Avellaneda, que están en semifinales de la Copa Libertadores, han perdido mucho terreno en el campo nacional y se están quedando afuera de los playoffs por el título. El Taladro sigue muy comprometido con la permanencia y necesita sumar para la tabla anual. Encima, las victorias de San Martín de San Juan y Talleres poco ayudan en ese objetivo.

Bruno Zuculini a los 26 minutos puso en ventaja a Racing que presenta una formación con muchos titulares habituales y Marcos Rojo en la zaga central, junto a Lautaro Colombo. El mediocampista pisó el área y llegó a empujar el centro de Matías Rojas desde la izquierda.

Con este resultado parcial, los equipos se fueron al descanso. La mala noticia para Gustavo Costas es la lesión de Rojas, razón por la cua debió ingresar Ignacio Rodríguez a los 30 minutos. El lateral es una de las piezas importantes de cara a lo que será la llave contra el Flamengo.