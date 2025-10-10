El insólito deseo de Mascherano: pidió a Messi en plena fecha FIFA

Una frase, lanzada con aparente inocencia, sacudió el ambiente de la Selección Argentina en las horas previas al amistoso frente a Venezuela. El autor, nada menos que Javier Mascherano, ícono albiceleste y actual entrenador de Inter Miami. El motivo de la sorpresa: su deseo público de contar con Lionel Messi este sábado en el partido de la MLS frente a Atlanta United, en caso de que el rosarino no sume minutos con la Selección este viernes en el Hard Rock Stadium.

"Si no juega hoy y hay alguna posibilidad, yo encantado... Imaginate poder tener a Leo Messi, pero la realidad es que no ha estado con nosotros", expresó el Jefecito, con una sonrisa que no logró disimular lo inusual de la propuesta.

La declaración, si bien fue hecha en tono relajado, encendió alertas. No es común - ni bien visto- que un técnico, argentino y con pasado en la Selección, insinúe públicamente la chance de que un jugador vuelva a su club en plena fecha FIFA, especialmente cuando se trata del capitán y símbolo del equipo nacional.

Mascherano se apuró en aclarar que no hay ninguna gestión en marcha para adelantar el regreso de Messi a Inter Miami. “Estamos hablando de Leo, pero están Rodrigo (De Paul), Telasco (Segovia). Sí un jugador que no ha ido a la Selección y lo van a ver es Fafà Picault, que Haití lo desafectó. Los otros jugadores están afectados. Cuando van a la Selección, no nos metemos. No es que estamos llamando. De momento, todo sigue igual”, explicó.

La frase no alcanza a desactivar del todo la extrañeza. No solo porque Mascherano fue un abanderado del respeto por la camiseta albiceleste en sus años como jugador, sino también porque rompe con una norma tácita: cuando un futbolista está convocado a su selección, no se habla de posibles regresos antes de tiempo. Mucho menos si es Lionel Messi.

En cuanto al contexto, Messi se encuentra en duda para el duelo de esta noche ante Venezuela, debido a un cansancio acumulado por su actividad reciente en la MLS. Lionel Scaloni planea alinear un equipo alternativo y probar variantes con la mira puesta en el Mundial del próximo año, lo que abre la puerta a que el 10 no sume minutos.

Del otro lado, Inter Miami se prepara para enfrentar a Atlanta United este sábado como local, en un partido clave por la MLS. Y aunque la idea de contar con Messi entusiasma a cualquier entrenador, el hecho de que ese deseo provenga de Mascherano, en plena concentración albiceleste, no deja de sonar raro.