Uno de los grandes socios de Lionel Messi anunció que se retira, y la Pulga le dedicó unas palabras. Despues de que Jordi Alba comunicara que se retirará al final de esta temporada de MLS, el capitán albiceleste le dedicó un emotivo mensaje en redes sociales. El lateral español que comparte equipo con el crack argentino en Inter Miami y también lo hizo varios años en Barcelona abandonará el fútbol a los 36 años.

En plena concentración con la Selección Argentina, Messi despidió a otro de sus entrañables compañeros dentro de la cancha. "Gracias a vos, Jordi. Te voy a extrañar mucho. Después de tantas cosas juntos, se me va a hacer raro mirar a la izquierda y no verte ahí… Qué locura la cantidad de asistencias que me diste todos estos años... Quién me va a dar los pases atrás ahora???", fue el mensaje del rosarino a Alba en su cuenta de Instagram.

A los 36 años, el defensor de L’Hospitalet le pone fin a una carrera llena de logros. En el Barça formó una de las duplas más recordadas con Messi, conexión que cruzó el Atlántico y sigue haciendo estragos en los rivales del Inter Miami. El argentino y el catalán se entendían como pocos y compartieron 12 títulos como culés y uno, el Supporters' Shield, con Las Garzas.

Las sociedad Alba-Messi

En total ambos compartieron 413 partidos oficiales, lo que sitúa a Alba como el quinto compañero más habitual de Messi, detrás solo de Busquets, Piqué, Iniesta y Mascherano. La dupla ofensiva se tradujo en 48 goles en los que ambos participaron, con la marca registrada de una acción tan repetida como difícil de defender para los rivales: Leo filtraba el pase en profundidad, Jordi llegaba desde el lateral y le devolvía la pelota para que el '10' definiera. Entre esas combinaciones, quizá la más icónica fue el gol en el descuento en el Santiago Bernabéu ante Real Madrid, rubricado con la celebración mostrando su camiseta a la afición rival.