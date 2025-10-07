Con Messi en el plantel, la selección Argentina ya piensa en los amistosos

La Selección Argentina de fútbol se prepara para lo que será la ventana FIFA. En Miami, los diferentes jugadores llegan para integrar un plantel que ya piensa en los dos partidos a disputarse, el 10 ante Venezuela, y el 13 frente a Puerto Rico

El lunes fue el primer día de entrenamiento con gran parte de los convocados que dio Lionel Scaloni, de cara a los dos juegos preparativos con miras al mundial de Estados Unidos, Canadá, México 2026. El viernes en el Hard Rock Stadium, casa del Inter Miami, se medirá ante el combinado Vinotinto, quien está de renovación en el banco de suplente, luego de la no clasificación a la cita mundialista.

Días después, el 13 de octubre, enfrentará a Puerto Rico en el Soldier Field de Chicago, en lo que será el primer enfrentamiento de ambos seleccionados.

En la concentración, ya dicen presente José Manuel López y Aníbal Moreno, jugadores de Palmeiras, líder del Brasileirao y semifinalista de Copa Libertadores. Ambos fueron las sorpresas en la lista de Scaloni, quien también sumó a Facundo Cambeses, arquero de Racing, y Lautaro Rivero de River, dos del plano local junto a Acuña, Montiel y Leandro Paredes.

En casa de Lionel Messi y Rodrigo De Paul, ambos futbolistas fueron recibidos por el presidente Claudio “Chiqui” Tapia, como así también los jugadores que están en ligas europeas.

Messi y De Paul, locales en Miami

En relación a los entrenamientos, martes y jueves las prácticas serán desde las 18 y a puertas cerradas, solo el miércoles será abierto los últimos 15 minutos.

Cabe destacar que el seleccionado actual campeón del mundo y de América, tendrá otros dos amistosos en noviembre, previo a conocer el sorteo de los grupos mundialistas. Uno en Luanda, ante Angola el 10, y otro en Kerala, enfrentando a la India el 18.