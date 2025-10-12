Instituto, en Córdoba, dio un paso fundamental en su pelea por ingresar a los playoffs derrotando como local a Atlético Tucumán 2 a 0 por la 12ª fecha del Torneo Clausura 2025 que lo devuelve al grupo de los 8 mejores en la zona B. Mientras que en Mendoza, el clásico de Cuyo interzonal entre Independiente Rivadavia y Godoy Cruz se fue 0 a 0.

El Decano tuvumano se mantiene en esa misma línea de clasificación transitoria, pero ahora con poco margen en relación a los que empujan desde atrás y con cuatro partidos por delante.

La apertura del marcador en Alta Córdoba fue obra del colombiano Jhon Córdoba a los 26 minutos, luego de una jugada de pelota parada que incluyó un cabezazo previo por el segundo palo.

Gastón Lodico lo terminó de definir a favor de La Gloria a falta de 8 minutos contra un rival que no tuvo respuestas ofensivas como para ponerlo en peligro.

En Mendoza

Mendoza vivió el cruce interzonal de la fecha con el clásico entre Independiente Rivadavia y Godoy Cruz, clave en la pelea de La Lepra por llegar a alguna copa internacional y del Tomba por la permanencia.

Después de muchas temporadas, Godoy Cruz se ve comprometido en la pelea por seguir en primera división y en este sentido recibió las malas noticas de la victoria de San Martín de San Juan, Aldosivi y Talleres de Córdoba.

A falta de 5 minutos para el final, el dueño de casa tuvo una ocasión inmejorable para quedarse con la victoria, en la cabeza de Barbieri que recibió la recriminación de su compañero Villalba en pleno campo de juego.

El punto en condición de visitante, después del 0 a 0 no le cae tan mal. A pesar que El Tiburón le descontó con su 2 a 0 en Mar del Plata contra Huracán, está a 3 de la línea roja cuando restan por jugar cuatro partidos.