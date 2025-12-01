La llegada del mes de diciembre trae aparejado el pago de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), también conocido como aguinaldo, cuya primera cuota generalmente se paga entre mediados de junio y principios de julio.

Se trata de un ingreso que les corresponde a todos los trabajadores en relación de dependencia en nuestro país, tanto en el sector público como en el privado. Para muchas personas, representa un dinero muy importante que, en el corriente mes, suele destinarse para las fiestas de Navidad y Año Nuevo, aunque también hay quienes deciden ahorrar o los que deben pagar deudas.

En los próximos días, el Gobierno de Neuquén debe abonar la segunda cuota del aguinaldo, que representa la mitad del sueldo mensual más alto registrado en el año, a todos los trabajadores de la Administración Pública.

En este contexto, desde el Ejecutivo que conduce Rolando Figueroa le aseguraron a MejorInformado que el pago del aguinaldo está asegurado.

Si bien en el Gobierno aun no hay fecha estipulada, dicho ingreso se abonará antes de las fiestas de Navidad y Año Nuevo (25 de diciembre y 1 de enero).



En el Gobierno neuquino afirman constantemente que el pago del aguinaldo para todos los trabajadores estatales en tiempo y forma es producto de una gestión ordenada en materia económica.