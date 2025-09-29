La Copa Federal Regional Femenina tiene sus finalistas. Pacífico se quedó con el duelo mano a mano en semifinales ante Confluencia y jugará la final patagónica ante Ferrocarril del Estado de Comodoro Rivadavia.

El equipo que comandan Rodrigo Canales se quedó con el boleto a la final luego de superar a Confluencia en el global por 8-3. La vuelta disputada en Sapere fue un contundente 4-1 para las decanas, que festejaron por intermedio de Manuela Alemán por duplicado, Carla Isolabella y Lucía Soto.

A lo largo de la competencia, Pacífico lideró el Grupo 2, donde quedaron en el camino Deportivo Rincón y Lamarque. En cuartos de final superó a Cruz del Sur, y en una “Final anticipada” mostró toda su jerarquía ante las Vinotinto, últimas ganadoras de la competencia.

Ahora la definición de la región Patagónica será ante Ferrocarril del Estado de Comodoro Rivadavia, que en la otra semifinal eliminó a Hispano Americano por un categórico global de 11-2.

En SApere ganaron 4-1, y cerraron el global 8-3

Previamente, el equipo de Chubut había quedado en segunda colocación del Grupo 1, por detrás de Nocheros de Las Heras. En cuartos de final superó a Boxing de Rio Gallegos 4-1.

Ahora la gran definición espera días y horarios, iniciando la serie en Comodoro Rivadavia. Quien se quede con el triunfo se coronará campeonas de la Patagonia y entrará al cuadro principal de la Copa País, donde jugará ante un equipo de primera división.

Además, disputará la fase final de la competencia regional donde se reúnen los 8 equipos campeones divididos en dos grupos de 4, buscando a las campeonas de la edición 2025. Quien salga de la Patagonia, se enfrentará con Independiente Rivadavia de Mendoza, Juventud Unida de Tandil, y Somisa de San Nicolás. El grupo 2 tiene a Atlético Tucumán, Central Córdoba de Santiago del Estero, Guaraní Antonio Franco de Posadas, y Santa María de Oro de Concordia.