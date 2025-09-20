Pacífico-Confluencia, atractiva semifinal por la Copa Federal Femenina

Arrancan la semifinal de ida de la Copa Federal Regional Femenina. Desde las 18hs en Mitre y Agote, Pacífico recibe a Confluencia en una serie con aroma a final adelantada dentro de la competencia que buscar a las campeonas de la región Patagónica.

El primer capítulo de la serie que durará 180 minutos se disputará en casa de las decanas, que llegan tras ser líderes de grupo B, y doblegar a Cruz del Sur de Bariloche con un global de 6-1 en los curtos de final. El elenco que dirige Rodrigo Canales inicia como favoritas, con un plantel consolidado y el pergamino de actuales campeonas de la Copa Neuquén.

Por otro lado, Confluencia irá por un buen resultado que le permita liquidar el juego de local. Tras quedar segundas en el mismo grupo donde se enfrentaron a Pacífico, en cuartos de final eliminó al duro Independiente de Trelew con un global de 3-2, ganando la ida y haciendo un buen partido en Chubut. las comandadas por Diego Chagumil atraviesan un productivo recambio, y van por el golpe que le permitan estar en una nueva final.

los primeros 90´se jugarán en casa del Decano, en 7 días se verán en Sapere

Aisha Leszinnsky impartirá justicia, la jueza de la Liga Deportiva Confluencia estará acompañada por Florencia Martínez y Paula Mella, quienes serán las líneas del juego.

Por otro lado, se verán las caras Hispano Americano de Santa Cruz ante Ferrocarril Patagónico de Comodoro Rivadavia, quienes definen a las otras finalistas.