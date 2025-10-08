Pardo quedó afuera y Racing sufre antes de enfrentar a Flamengo

Racing sufrió un nuevo golpe justo antes de las semifinales de la Copa Libertadores. Franco Pardo, defensor que llegó desde Unión de Santa Fe y se había consolidado como uno de los pilares del equipo de Gustavo Costas, pidió el cambio durante el partido ante Independiente Rivadavia de Mendoza tras sentir una molestia.

Los estudios médicos confirmaron que padeció una lesión muscular en el aductor proximal de su pierna izquierda, por lo que se estimó que necesitaría al menos tres semanas de recuperación, lo que dejó casi confirmado que se perdería el partido de ida ante Flamengo y llegaría con lo justo a la vuelta en el Estadio Presidente Perón, el “Cilindro de Avellaneda”.

Pardo se había convertido en un protagonista clave de Racing, incluso anotando el gol decisivo en octavos de final frente a Peñarol de Uruguay, que permitió al equipo avanzar a las semifinales. Su ausencia generó preocupación tanto por la fortaleza defensiva como por la experiencia que aportaba en partidos de alta presión.

Esta noticia se sumó a otra mala para el conjunto de Avellaneda: Elías Torres, delantero del equipo, sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha y quedó fuera de las canchas entre siete y nueve meses.