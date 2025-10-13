Con presencia zonal, inicia el nacional de Boxeo Amateur

Da inicio el Campeonato Nacional de Mayores categoría Amateur de Boxeo, competencia que tendrá representantes de Neuquén y Rio Negro en diferentes categorías.

Los boxeadores salieron del regional 3, que se disputó mes pasado en Cipolletti, donde los representantes de Neuquén, Rio Negro y La Pampa lograron su boleto. Ahora buscarán desde este lunes hasta el viernes, un podio entre los principales representantes del país.

Por Neuquén, estarán en el ring Fernando Parada de Rincón de los Sauces, en categoría 56kg. Lucas Jara de capital en los hasta 60kg, y Yahir Antoniano de Plottier, quien competirá en los 75kg.

Por el lado de Rio Negro, en los 52kg estará David Quinteros de Bariloche, y Cristian Beltrán de Cipolletti, en los 81kg. Mientras que los pampeanos: Tobías Alfonzo en 60kg, y Juan Alday en 69kg, completarán el listado de la Región 3.

“Contento por el recibimiento, todo bien muy bien organizado y los chicos contentos. Las expectativas son muy buenas porque el boxeo viene mejorando año tras años, los hicos viene mejor preparados y con más experiencia” expresó Omar Narváez, ex campeón del mundo que dice presente y que dará clínicas en la localidad.

Las veladas irán todas en el Complejo Municipal N°3, contarán con más de 100 boxeadores, contará con streaming de todas las peleas, con los comentarios de Martín Tony Coggi.