Una nueva jornada de la Serie A volvió a mostrar el gran momento futbolístico de Nico Paz, que sumó una asistencia y estuvo a punto de hacer un golazo de chilena en la victoria de Como por 2-0 ante Sassuolo por la fecha 13 de la liga italiana. El volante de la Selección Argentina, al que el Real Madrid repescará en junio del año que viene, sumó un nuevo aporte para su equipo y sigue siendo una de las figuras del Calcio.

Luego de que su equipo se pusiera en ventaja en la primera mitad, Paz se vistió de asistidor para que su equipo meta el segundo: recibió en zona de gestación, se dio un medio giro ante un rival y pinchó una pelota por encima de la defensa para la llegada del español Alberto Moreno, que anticipó la apurada salida del arquero Arijanet Muric para establecer el 2-0 del Como, que con estos tres puntos alcanza provisoriamente a Inter y Bologna (todos con 24 unidades) en la pelea por meterse en competencias europeas.

A punto de hacer un golazo

Previamente al segundo de su equipo, Paz estuvo a punto de hacer uno de los goles de la temporada antes de que terminara la primera mitad. Luego de un centro muy llovido del español Jesús Rodríguez, el nacido en Tenerife, España, pero que representa a la albiceleste, ensayó una chilena espectacular en el aire que se metía por el segundo palo de un Muric que tuvo que realizar una tremenda atajada para evitar la caída de su arco.

Es la quinta contribución de Nico en materia de asistencias en esta Serie A. Sumados a sus cinco goles, llega a diez participaciones de gol en la liga italiana, el máximo aportador en ese aspecto. A pesar de los intentos de Real Madrid, su club formador, de repescarlo en enero, la cláusula de recompra de 10 millones de euros es solamente válida para junio próximo, por lo que el elenco italiano se asegura contar con él hasta el fin de la campaña.