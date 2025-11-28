El exgobernador cordobés y diputado nacional electo Juan Schiaretti fue sometido este viernes a un procedimiento cardíaco programado en la Ciudad de Buenos Aires. La intervención se realizó en la Fundación Favaloro, centro de referencia en el país para este tipo de cirugías.

Sustitución de la válvula aórtica

Según informó su equipo de prensa, Schiaretti fue sometido a la sustitución de la válvula aórtica mediante cateterismo, una técnica menos invasiva que la cirugía tradicional a corazón abierto.

“El procedimiento resultó exitoso y se recupera en la unidad de cuidados coronarios”, indicaron en un comunicado compartido con la Agencia Noticias Argentinas.

Qué implica el procedimiento

El cateterismo para reemplazo valvular es utilizado para tratar afecciones cardíacas que comprometen el funcionamiento del flujo sanguíneo. La Fundación Favaloro informó que el ex mandatario comenzó su etapa de recuperación y permanece bajo monitoreo especializado.

Actividad política y bancas obtenidas

Schiaretti encabezó la lista de Provincias Unidas en Córdoba durante las elecciones legislativas. Obtuvo poco más del 28% de los votos y quedó en segundo lugar, a 15 puntos de La Libertad Avanza.

Con ese resultado, el espacio cordobesista alcanzó tres bancas para el período 2025-2029, que se suman a otras tres con mandato vigente hasta 2027.

Integración al nuevo interbloque

El diputado electo se incorporará al interbloque que impulsan los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut) y Carlos Sadir (Jujuy), junto con otros espacios políticos.